Фестиваль народной культуры прошел в Хангаласском улусе

В селе Синск Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) на территории этнографического туристического комплекса «Ямщицкое подворье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел межрегиональный фестиваль народной культуры «Ямщицкий перезвон». Туристический комплекс «Ямщицкое подворье» — один из многих проектов в области туризма, реализованных в Якутии с использованием программы «Дальневосточный гектар», региональных и государственных мер поддержки.

Фестиваль «Ямщицкий перезвон» представил гостям подворья концерты коллективов русской песни, мастер-классы по народному пению и танцам, изготовлению традиционных кукол, выставки-конкурсы декоративно-прикладного искусства. Краеведы и этнографы провели круглый стол «Актуальные вопросы сохранения преемственности поколений и культурных традиций государевых ямщиков в Якутии». Организаторы фестиваля рассказали о проекте единому институту развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



«Наш туристический комплекс находится на месте первой ямщицкой станции, основанной в 1743 году в селе Синск, — говорит руководитель проекта «Ямщицкое подворье» Лидия Яйлиян. — Это в 185 км юго-западнее от г. Якутска в устье реки Синей, которая впадает в Лену. Территория земельного участка усадьбы составляет 5,5 га. Два первых гостевых дома турбазы, а также беседки и хозяйственные постройки были построены на родовых землях. Когда для развития проекта нам потребовалась дополнительная территория, мы оформили «дальневосточный гектар». Участниками госпрограммы наша семья стала в 2020 году. Сейчас на полученной земле построен третий гостевой дом – самый крупный, вместимостью на 12 человек. Он теплый, и может принимать гостей даже зимой. Здесь же работает русская баня».

«Ямщицкое подворье» — турбаза, выполненная в концепции старинной деревенской усадьбы. Здесь расположены вместительные домики, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания туристов, стоят уютные беседки, баня, оборудована зона барбекю. Для детей работает мини-зоопарк с курами, коровами и якутскими лошадками. Гости подворья ценят спокойную атмосферу, домашнюю кухню, чистый воздух и прекрасные виды местной природы. Они восстанавливают здесь силы в общении с близкими людьми, погружаясь в неспешную атмосферу деревенского уюта и народного колорита. Они купаются в чистой реке, собирают грибы и ловят рыбу, катаются на лошадях и на лодках, на экскурсиях знакомятся с бытом местных жителей и с историей села Синск.

История у этих мест богатая. Почти 300 лет назад во времена императрицы Елизаветы Петровны через Сибирь и Якутию был проложен Иркутско — Якутский ямщицкий тракт для перевозки грузов и почты. На тракте на расстоянии 30 – 50 верст друг от друга были основаны ямы — почтовые станции. Каждая новая почтовая станция заселялась русскими семьями для работы на государевом тракте. Семьи поселенцев со временем разрастались в роды, станции превращались в сёла, а сами ямские люди превратились в региональный субэтнос со своей материальной культурой, песнями, языковыми особенностями. Культурное наследие государевых ямщиков стало главной темой фестиваля.

Ведущий методист отдела межнациональных отношений Центра национальных культур «Дом дружбы им. А.Е. Кулаковского» Ольга Солдатова: Фестиваль «Ямщицкий перезвон» стал ярким примером собирательства истории своих предков, практической работы по восстановлению культурного наследия государевых ямщиков: их песен, бытового уклада, говора. Особую радость вызывает то, что к своему делу энтузиасты привлекают детей. На фестивале учащиеся местных школ выступили с докладами об истории села Синск и своих знаменитых земляков. Дети интересуются прошлым своего родного края, работают с архивами, занимаются в библиотеках. Сохранение культуры предков, традиционных ценностей, связь времен и поколений – это очень важно. Спасибо всем, кто хранит нашу историю, и память о людях, которые эту историю создавали».