Фестиваль «Муус устар»: от этно-квеста до волонтёрской акции

Тематические площадки на фестивале «Муус устар» работают по 12 направлениям.

Участники и гости фестиваля могут попробовать различные активности: от

этно-квеста до волонтёрской акции.

Впервые в этом году организованы площадки добровольческих движений –

«Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы» и «Волонтёры культуры». Здесь же

проведут акцию «Письмо солдату», принять участие в которой может любой

желающий.

«Прямо на фестивале любой желающий может ознакомиться с деятельностью

волонтёрских организаций, которые есть в нашей республике. Также мы проводим

акцию «Письмо солдату» в поддержку наших военнослужащих. Вы можете подойти к

стойке «Твори добро» и написать землякам на зону СВО. После этого мы

передадим письма в штаб по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим из

Якутии. Оттуда вместе с посылками письма дойдут до военнослужащих. Это

хорошая поддержка наших бойцов, которые радуются, когда получают письма с

Родины», – рассказала Анна Мухаметова.

На выставке направления «Стартуй к бизнесу!» представят продукцию резидентов

бизнес-инкубатора и школьного-бизнес инкубатора Нюрбинского района.

Специалисты Центра «Мой Бизнес» проведут для действующих и будущих

предпринимателей консультацию о мерах поддержки.

«На корнере направления «Поколение профи!» мы покажем конкурсные

видеовизитки конкурсантов, участие примут также победители, наш приглашенный

спикер – путешественник, блогер Игорь Ермаков, более известный как Эркин

Питерский Якут. У гостей будет возможность взять у него автограф. Кроме

того, мы организуем настольные игры на тематику Года труда в Якутии для

молодежи», – рассказала один из организаторов Варвара Кулаковская.

Отдельная выставка будет посвящена работам финалистов конкурса

художественного творчества «Дыхание зимы» — будут представлены работы в

разных жанрах, показывающие творчество участников конкурса.

Мероприятие проходит в ЦСП «Триумф». Здесь сегодня пройдёт финал ежегодного

молодёжного фестиваля «Муус устар» и состоится церемония награждения

победителей специальных конкурсов, которые проходили в течение марта. Всего

в них принимали участие порядка 8 тысяч якутян.

Напомним, фестиваль «Муус устар» проводится Правительством Республики Саха

(Якутии) совместно с генеральным партнером – компанией «ЭльгаУголь» с 2021

года. В этом году фестиваль проходит под эгидой Года педагога и наставника в

России и Года труда в Якутии, в программе 12 направлений: «Стартуй к

бизнесу», «Поколение Профи», «Создавай и воплощай», «Твори добро», «Играй и

создавай», «ЭкоЛидер», «Расскажи о главном», «Перспектива в познании», «Мир

цифровизации», «Дипломатия», «Двигайся и достигай», «Воплощай и вдохновляй».