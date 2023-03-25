Фестиваль «Муус устар»: от этно-квеста до волонтёрской акции
Тематические площадки на фестивале «Муус устар» работают по 12 направлениям.
Участники и гости фестиваля могут попробовать различные активности: от
этно-квеста до волонтёрской акции.
Впервые в этом году организованы площадки добровольческих движений –
«Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы» и «Волонтёры культуры». Здесь же
проведут акцию «Письмо солдату», принять участие в которой может любой
желающий.
«Прямо на фестивале любой желающий может ознакомиться с деятельностью
волонтёрских организаций, которые есть в нашей республике. Также мы проводим
акцию «Письмо солдату» в поддержку наших военнослужащих. Вы можете подойти к
стойке «Твори добро» и написать землякам на зону СВО. После этого мы
передадим письма в штаб по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим из
Якутии. Оттуда вместе с посылками письма дойдут до военнослужащих. Это
хорошая поддержка наших бойцов, которые радуются, когда получают письма с
Родины», – рассказала Анна Мухаметова.
На выставке направления «Стартуй к бизнесу!» представят продукцию резидентов
бизнес-инкубатора и школьного-бизнес инкубатора Нюрбинского района.
Специалисты Центра «Мой Бизнес» проведут для действующих и будущих
предпринимателей консультацию о мерах поддержки.
«На корнере направления «Поколение профи!» мы покажем конкурсные
видеовизитки конкурсантов, участие примут также победители, наш приглашенный
спикер – путешественник, блогер Игорь Ермаков, более известный как Эркин
Питерский Якут. У гостей будет возможность взять у него автограф. Кроме
того, мы организуем настольные игры на тематику Года труда в Якутии для
молодежи», – рассказала один из организаторов Варвара Кулаковская.
Отдельная выставка будет посвящена работам финалистов конкурса
художественного творчества «Дыхание зимы» — будут представлены работы в
разных жанрах, показывающие творчество участников конкурса.
Мероприятие проходит в ЦСП «Триумф». Здесь сегодня пройдёт финал ежегодного
молодёжного фестиваля «Муус устар» и состоится церемония награждения
победителей специальных конкурсов, которые проходили в течение марта. Всего
в них принимали участие порядка 8 тысяч якутян.
Напомним, фестиваль «Муус устар» проводится Правительством Республики Саха
(Якутии) совместно с генеральным партнером – компанией «ЭльгаУголь» с 2021
года. В этом году фестиваль проходит под эгидой Года педагога и наставника в
России и Года труда в Якутии, в программе 12 направлений: «Стартуй к
бизнесу», «Поколение Профи», «Создавай и воплощай», «Твори добро», «Играй и
создавай», «ЭкоЛидер», «Расскажи о главном», «Перспектива в познании», «Мир
цифровизации», «Дипломатия», «Двигайся и достигай», «Воплощай и вдохновляй».
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