Фестиваль молодежного творчества приглашает

Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина приглашает принять участие в фестивале молодежного творчества «Путь к звездам. 100-летие ЯАССР»! Проект фестиваля является победителем конкурса грантов Главы РС (Я) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия).

Фестиваль состоится 9 апреля 2022 г. в ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 14 февраля по 28 марта 2022 г. на эл. адрес Оргкомитета: gagarin.fest@gmail.com

Положение о фестивале и формы заявки см. по ссылкам: https://gagarin-cultcenter.ru/competition,

https://forms.gle/nx1VaANrrdBP7ZzR9

Целью фестиваля является создание молодежной социокультурной среды для выявления и поддержки талантливой молодежи, а также повышения духовно-нравственного потенциала и патриотического воспитания молодежи путем приобщения к истории культуры и искусства Якутии через создание творческих проектов.

Реализация проекта на площадке ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина даст творческой молодежи возможность не только творческой самореализации и формирования креативной социальной среды, но и укрепления связи между поколениями через синтез прошлого, настоящего и будущего в искусстве, знакомства молодого поколения с культурным и историческим наследием Республики Саха (Якутия).

Фестиваль будет проведен в апреле 2022 г. по следующим актуальным направлениям современного искусства: «Вокальное творчество», «Изобразительное искусство», «Хореография», «Видеотворчество». В рамках его работы запланированы мастер-классы и лекции, посвященные истории, культуре и искусству Якутии.

Наши партнеры: Управление по делам молодежи и семейной политики Окружной администрации ГО «город Якутск», ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства», АУ «Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий Республики Саха (Якутия)».

Адрес Оргкомитета: г. Якутск, ул. Можайского, д. 25.

Справки по телефонам:

— +7 924 871-80-70 Сардана Викторовна (направление «Вокальное творчество»);

— +7 924 664-09-35 Андрей Валентинович (направление «Видеотворчество»);

— +7 924 368-88-94 (WhatsApp), +7 914 291-94-02 (звонок) Николай Алексеевич (направление «Хореография»);

— +7 999 245-15-31 Анна Анатольевна (направление «Изобразительное творчество»).