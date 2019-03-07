Фестиваль-марафон «Р.И.Т.М.» приглашает танцевальные коллективы

22-23 марта в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится Второй открытый республиканский танцевальный марафон (фестиваль) хореографических коллективов «Р.И.Т.М.» (Ритмичный. Интернациональный. Танцевальный. Марафон). Девиз фестиваля – «В ритме танца и позитива». В фестивале принимают участие хореографические коллективы дошкольных, средних общеобразовательных учебных заведений, ССУЗов, ВУЗов и коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» по следующим возрастным категориям и группам: I категория – детские коллективы 4-6 лет (детские сады) II категория – танцевальные коллективы 7-11 лет (1-5 классы) III категория – танцевальные коллективы 12-17 лет (6-11 классы) IV категория – танцевальные коллективы 18-34 лет (молодежная группа) V категория – танцевальные коллективы 35 лет и старше VI категория – смешанный возраст участников танцевального коллектива. Группы: А – коллективы со званием «народный», «образцовый». «В» — самодеятельные, любительские коллективы. Направления: — национальные танцы народов Якутии, России, мира; — сюжетный танец; — эстрадный танец; — современная хореография (модерн, джаз, контемпорари, экспериментал и др.); — уличные и клубные танцы (брейк-данс, хип-хоп, локинг, попинг, крамп, хаус, клубные танцы, джаз-фанк, вог, дансхолл и др.). Коллектив может принять участие в нескольких направлениях. Количественный состав участников не ограничен. Хронометраж каждой постановки не должен превышать 3,5-4 минут. Для участия в фестивале необходимо не позднее 21 марта 2019 года направить заявку в адрес оргкомитета 677000, Якутск, улица Пояркова 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, кааб.133 Тел/факс 8(4112)32-80-77, 32-85-76, e-mail: culcentr@mail.ru Программа фестиваля 22 марта (пятница) 8:30-10:00 регистрация участников 10:00 торжественное открытие 10:30-13:30 конкурсные выступления группы «В», I-II возрастные категории 13:30-14:00 обед 14:00-20:00 конкурсные выступления группы «В», III-IV возрастные категории 23 марта (суббота) 8:00-9:00 регистрация участников 9:00-13:00 конкурсные выступления группы «А», все возрастные категории 14:00-17:00 конкурсные выступления в направлении «Уличные танцы» 18:00 гала-концерт Dance Magic “Р.И.Т.М.» награждение победителей, вход 300 руб. Директор фестиваля заслуженный работник культуры РС(Я) Людмила Семеновна Антипина 8924-867-3652 Организаторы Александра Максимовна Сибирякова 8964-427-6774, 8914-273-7979, Alexandradk@mail.ru Альберт Петров 8924-868-7373 Аргунова Ольга 8914-104-4627 Александра Старостина 8914-232-6060 Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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