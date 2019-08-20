Фестиваль людей золотого возраста

В рамках Года добрососедства в Якутске с 21 августа по 25 августа впервые состоится фестиваль «Золотая пора 60+» под девизом «Жизнь прекрасна!». Организаторы фестиваля – Окружная администрация города Якутска, журнал «Журфикс», Парк культуры и отдыха, Дворец детского творчества.

Главными действующими лицами фестиваля станут горожане, активно созидающие и меняющие жизнь людей к лучшему. Проект направлен на поддержку творчества и активной общественной жизни людей старшего поколения.

Цель мероприятия – организация содержательного и интересного досуга пожилых людей, вовлечение их в общественную жизнь, раскрытие и демонстрация талантов, интересов, хобби людей старшего поколения. Немаловажную роль играет вовлечение лиц «золотого возраста» в общественно-активную деятельность, привлечение органов власти, общественных организаций, СМИ к решению проблем пожилых людей.

В рамках обширной программы фестиваля, в соцсети Инстаграм с 12 августа по 25 августа пройдут конкурсы постов «Семейная история», «Семейный раритет».

Мероприятия фестиваля состоятся на самых разных площадках. В Центральной городской библиотеке имени В. Белинского для пожилых людей будут организованы встречи с интересными людьми, артистами, учеными. Кинотеатры «Лена» и «Центральный» пригласят на ретро-показы любимых фильмов.

Торжественное открытие фестиваля состоится 23 августа на площади Ленина. А основные фестивальные мероприятия пройдут 24 августа в Центральном парке культуры и отдыха, 25 августа – во Дворце детского творчества.

В рамках фестиваля состоится творческий фестиваль «Мой город». Также пройдут конкурс бабушек и дедушек «Золотая пара», финал конкурса «Золотая Леди», фотоконкурс «Мое путешествие», выставка коллекционеров, выставка мастеров прикладного творчества, показ модельеров, выставка авторских национальных украшений, аксессуаров, бижутерии и картин художников, проект преображение «Образ», танцы под баян, ретро-танцы, бальные танцы.

Люди золотого возраста примут участие в спортивных мероприятиях: скандинавская ходьбы, якутские настольные игры, конкурс шахматистов, шашки, домино, аэробика. Также пройдут обучение на мастер-классах по компьютерной грамоте (интернет, госуслуги (МФЦ), соцсети), «Любимая книга» и «Любимый журнал», получат консультации специалистов Пенсионного Фонда РФ, Управления социальной защиты населения, профилактический медицинский осмотр. Кроме того состоится выставка-продажа цветов, овощей, кулинарных изделий.

Подробнее – в программе фестиваля.