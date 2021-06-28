Фестиваль красок Холи – яркий праздник алданского лета

Чем можно удивить современного ребенка, живущего в мире разнообразия игрушек и гаджетов? У них есть, казалось бы, все. Но именно современной детворе, а тем более подросткам не хватает в мире коммуникаций простого человеческого общения и веселья. Коллективу ТРК «Чудо – Парк» @chudo_park удалось это сделать. 27 июня на площади торгово-развлекательного комплекса состоялось яркое зрелище – Фестиваль красок Холи.

В атмосферу радости и детства с первых минут праздника детвору и взрослых погрузила ведущая Ольга ДМИТРИЧЕНКО @olga_nikolaevna_07. Помогли создать соответствующее настроение ростовые куклы — волонтеры аниматоры: Ангелина ГАЛЬЧЕНКО, Александра МИРОНЕНКО, Артем ТУРУНТАЕВ, Дмитрий ЧИСТОВ, Юлия БЫРГАЗОВА, Ирина КОВАЛЬ, Юлия ШАМАЙДА, Олег УГРЮМОВ, Дмитрий ЯЦИВ, Николай САВЕЛЬЕВ, Дарья КИСЕЛЕВА, Дмитрий ЛЕГОСТАЕВ, Екатерина МИГУНОВА и Кирилл АЛЕТДИНОВ. Перед началом они встречали гостей, которые могли сфотографироваться с героями любимых мультфильмов, а в процессе праздника помогали в конкурсах с мыльными пузырями, водили хороводы, организовывали танцы и флешмобы.

Тон веселью задали хореографические коллективы «Стрекоза» (руководитель Роза АНТОНОВА) и «Zebro crew» (руководитель Андрей ШУБЕНКОВ). Солисты вокального отделения Алданской детской школы искусств им. А.Т Никитина ( руководитель Наталья ЧЕЛОНДАЕВА): Ульяна ЕМЕЛЬЯНОВА, Ева КОРНИЕНКО и Ульяна ТИМОЩЕНКО. Вокалистки Кристина ДРОЗД (Театра юного зрителя) и Татьяна ВОЛОЖАНИНА (ПАО «Селигдар»).

«Один из самых веселых и красочных праздников в мире – Холи- пришел к нам из Индии. Яркими цветами и отличным настроением люди в этой стране встречают приход весны и прославляют плодородие, а для нашей детворы это прежде всего – атмосфера общего веселья, свободы и даже дурачества, где можно без оглядки прыгать под разноцветным дождем, выплескивая свои эмоции, — рассказала администратор ТРК «Чудо – парк» Лариса КЛИКОЦКАЯ. – И конечно, для того, чтобы праздник получился нужна отличная команда».

Команда, создавшая красочный фестиваль действительно собралась дружная. Кроме вышеперечисленных участников, в создание праздника внесли свою значимую лепту художники по аквагриму Людмила ИВАШКИНА и Анна ЛЕНСКАЯ, диджей САМОЙЛОВ Павел. Установку сцены и аппаратуры, изготовление сладкой ваты и организацию напитков осуществляли киномеханики кинотеатра «АЯМ –синема» Сергей ХАЛИЛОВ и Лев ЧЕЧИН, бармен и кассир кинотеатра Элина ГАБИТОВА. Фото и видеосъемку организовали Андрей ГАЛЬКО и Игорь ТАТАРНИКОВ. Аппаратуру для праздника предоставил Центр культуры АК «Железные дороги Якутии», а ростовых кукол Управление культуры и искусства МО Алданский район». В предоставлении суперпризов для лотереи участвовало предприятие ООО «АТД».

Своими впечатлениями поделилась участница праздника, руководитель общественной организации по социальной поддержке населения «Дари Добро» @daridobroaldan Мария БАРАМЫГИНА: «Красочная пудра, летящая в небо, сотни счастливых лиц, выступление ростовых кукол, аквагрим, сладкая вата и розыгрыш призов от спонсоров — и всего только один день, до краев наполненный эмоциями. Все это запомнится детям на весь год»!

Она от души поблагодарила первого заместителя исполнительного директора ООО «Ассоциация АЯМ» Дмитрия БУЗОВА, который приобрел для подопечных ОО СПН «Дари Добро» краски и предпринимателя Серобян ГРАЧА, угостившего ребят мороженным.

Яркий и красочный акцент лета еще долго будет помниться всем – и детям и взрослым. Ведь он создавался с большой любовью и его ждали алданцы.