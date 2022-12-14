Мультикультурная Якутия
Фестиваль косторезного искусства народов России в Москве
Фонд народных художественных промыслов и ремесел «Уус» сегодня, 14 декабря,
организовал в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр»
Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта».
Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России и
100-летию образования Якутской АССР, сообщили в Фонде «Уус».
Как отметили организаторы фестиваля, ее основная цель – восстановление
утерянных традиций региональных косторезных школ, сохранение и обогащение
материальной культуры народов России. Фестиваль призван изменить
общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел в России,
поднять в молодежной среде престиж мастера косторезного искусства.
В рамках фестиваля состоятся выставка-ярмарка «Косторезное искусство народов
России», смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне
мамонта», конкурс профессионального мастерства «Лучший косторез России» и
мастер классы.
В мероприятии принимают участие представители этнических школ косторезного
искусства из 21 региона России.
Фестиваль в рамках выставки «Ладья. Зимняя сказка 2022» продлится до 18
декабря 2022 г.
+7 (999) 174-67-82
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