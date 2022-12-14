Фестиваль косторезного искусства народов России в Москве

Фонд народных художественных промыслов и ремесел «Уус» сегодня, 14 декабря,

организовал в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр»

Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта».

Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России и

100-летию образования Якутской АССР, сообщили в Фонде «Уус».

Как отметили организаторы фестиваля, ее основная цель – восстановление

утерянных традиций региональных косторезных школ, сохранение и обогащение

материальной культуры народов России. Фестиваль призван изменить

общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел в России,

поднять в молодежной среде престиж мастера косторезного искусства.

В рамках фестиваля состоятся выставка-ярмарка «Косторезное искусство народов

России», смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне

мамонта», конкурс профессионального мастерства «Лучший косторез России» и

мастер классы.

В мероприятии принимают участие представители этнических школ косторезного

искусства из 21 региона России.

Фестиваль в рамках выставки «Ладья. Зимняя сказка 2022» продлится до 18

декабря 2022 г.