Фестиваль-конкурс «Эхо тундры и тайги» приглашает участников

Фестиваль-конкурс песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги — 2021»

Срок проведения: с 10 ноября по 12 декабря 2021 г.

Возраст участников не ограничен, участие бесплатное

Организатор: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

Направления: аутентичное, фольклорное, стилизованное, эстрадное исполнение.

Принимают участие: хоры, ансамбли, малая форма (дуэты, трио, квартеты), сольное исполнение.

Для участия в конкурсной программе:

1. Для вокалистов допускается исполнение под фонограмму минус, приветствуется живой аккомпанемент.

2. Участник предоставляет видеоматериал, в котором исполняет две песни (первая песня аутентичная или фольклорная, вторая песня по выбору) по каждому направлению отдельно на языках коренных малочисленных народов или исполнение песен для специальных, именных номинаций фестиваля-конкурса по выбору.

3. Конкурсный материал может быть снят в любых видах и локациях (сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.).

4. Хронометраж одного выступления не более 4 минут.

5. Участие в фестивале-конкурсе означает согласие автора ролика на размещение видеоматериала на аккаунте Инстаграм @ddn_yakutia, @kmns_ddn_yakutia, на сайте http://ddnykt.ru и на ютуб-канале ДДН им. А.Е. Кулаковского.

6. Обладатель Гран-при предыдущего фестиваля-конкурса не принимает участие в конкурсе в течение 3-х лет.

7. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку и видеоматериал до 7 декабря 2021 года одним электронным письмом на e-mail: culcentr_kmns@mail.ru (с пометкой Эхо тундры и тайги) или по ватсап на номера телефонов 89841101236 и 89644186725

Жюри состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера, владеющих родным языком, специалистов с музыкальным образованием.

Организаторами присуждаются именные специальные НОМИНАЦИИ:

имени Андрея Громова – Агди, эвенского автора — исполнителя песен коренных малочисленных народов Севера, среди исполнителей эвенских песен;

— имени Надежды Докаловой – эвенкийского автора, мелодиста, исполнительницы песен коренных малочисленных народов Севера, заслуженного работника культуры РС (Я), среди исполнителей эвенкийских песен;

— имени Неустроевой Анны Дмитриевны, носителя чукотского фольклора, первого руководителя фольклорного ансамбля «Ярар» Нижнеколымского улуса, среди исполнителей чукотских песен;

— имени Геннадия Алексеевича Дьячкова, поэта, драматурга литературы юкагирского народа, среди исполнителей юкагирских песен;

— имени Спиридона Ивановича Туприна, народного певца долганских песен, отличника культуры РС (Я), среди исполнителей долганских песен;

— имени Вениамина Гавриловича Чикачева – основателя ансамбля русских арктических старожилов «Русское Устье», среди исполнителей фольклорных песен.

Контактные номера организаторов:

Охлопкова Ольга Петровна — 89841101236,

Куличкина Анастасия Еремеевна – 89644186725

Положение конкурса и образец заявки опубликованы на сайте ddnykt.ru