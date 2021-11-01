Фестиваль-конкурс «Эхо тундры и тайги» приглашает участников
Фестиваль-конкурс песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги — 2021»
Срок проведения: с 10 ноября по 12 декабря 2021 г.
Возраст участников не ограничен, участие бесплатное
Организатор: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Направления: аутентичное, фольклорное, стилизованное, эстрадное исполнение.
Принимают участие: хоры, ансамбли, малая форма (дуэты, трио, квартеты), сольное исполнение.
Для участия в конкурсной программе:
1. Для вокалистов допускается исполнение под фонограмму минус, приветствуется живой аккомпанемент.
2. Участник предоставляет видеоматериал, в котором исполняет две песни (первая песня аутентичная или фольклорная, вторая песня по выбору) по каждому направлению отдельно на языках коренных малочисленных народов или исполнение песен для специальных, именных номинаций фестиваля-конкурса по выбору.
3. Конкурсный материал может быть снят в любых видах и локациях (сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.).
4. Хронометраж одного выступления не более 4 минут.
5. Участие в фестивале-конкурсе означает согласие автора ролика на размещение видеоматериала на аккаунте Инстаграм @ddn_yakutia, @kmns_ddn_yakutia, на сайте http://ddnykt.ru и на ютуб-канале ДДН им. А.Е. Кулаковского.
6. Обладатель Гран-при предыдущего фестиваля-конкурса не принимает участие в конкурсе в течение 3-х лет.
7. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку и видеоматериал до 7 декабря 2021 года одним электронным письмом на e-mail: culcentr_kmns@mail.ru (с пометкой Эхо тундры и тайги) или по ватсап на номера телефонов 89841101236 и 89644186725
Жюри состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера, владеющих родным языком, специалистов с музыкальным образованием.
Организаторами присуждаются именные специальные НОМИНАЦИИ:
имени Андрея Громова – Агди, эвенского автора — исполнителя песен коренных малочисленных народов Севера, среди исполнителей эвенских песен;
— имени Надежды Докаловой – эвенкийского автора, мелодиста, исполнительницы песен коренных малочисленных народов Севера, заслуженного работника культуры РС (Я), среди исполнителей эвенкийских песен;
— имени Неустроевой Анны Дмитриевны, носителя чукотского фольклора, первого руководителя фольклорного ансамбля «Ярар» Нижнеколымского улуса, среди исполнителей чукотских песен;
— имени Геннадия Алексеевича Дьячкова, поэта, драматурга литературы юкагирского народа, среди исполнителей юкагирских песен;
— имени Спиридона Ивановича Туприна, народного певца долганских песен, отличника культуры РС (Я), среди исполнителей долганских песен;
— имени Вениамина Гавриловича Чикачева – основателя ансамбля русских арктических старожилов «Русское Устье», среди исполнителей фольклорных песен.
Контактные номера организаторов:
Охлопкова Ольга Петровна — 89841101236,
Куличкина Анастасия Еремеевна – 89644186725
Положение конкурса и образец заявки опубликованы на сайте ddnykt.ru
+7 (999) 174-67-82