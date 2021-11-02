Фестиваль казачьих песен и плясок приглашает участников

Республиканский онлайн-фестиваль казачьих песен и плясок «Казачий круг» Срок проведения с 1 ноября по 1 декабря 2021 г. Приглашаются коллективы и солисты, исполняющие по 2 произведения на тему казачества. Анкету-заявку и видеоматериал хорошего качества направить до 1 декабря на эл. адрес: soldatolga60@gmail.com и culcentr@mail.ru Взнос за участие: 200 руб. с каждого участника Тел. организаторов Ирина Егоровна Стрекаловская 8924-663-46-48 Солдатова Ольга Робертовна 8924-366-50-11 Павлова Марина Юрьевна 8924-366-56-62 Положение и образец заявки смотрите на сайте ddnykt.ru

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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