02.11.2021
16:26
32
Культура
Фестиваль казачьих песен и плясок приглашает участников
Республиканский онлайн-фестиваль казачьих песен и плясок «Казачий круг»
Срок проведения с 1 ноября по 1 декабря 2021 г.
Приглашаются коллективы и солисты, исполняющие по 2 произведения на тему казачества.
Анкету-заявку и видеоматериал хорошего качества направить до 1 декабря на эл. адрес: soldatolga60@gmail.com и culcentr@mail.ru
Взнос за участие: 200 руб. с каждого участника
Тел. организаторов
Ирина Егоровна Стрекаловская 8924-663-46-48
Солдатова Ольга Робертовна 8924-366-50-11
Павлова Марина Юрьевна 8924-366-56-62
Положение и образец заявки смотрите на сайте ddnykt.ru
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
#ДДН им. А.Е. Кулаковского#ДДН РС (Я)#Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского#Фестиваль казачьих песен и плясок приглашает участников
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