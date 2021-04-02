Фестиваль детского кино «Синемобиль» в Якутске!



В рамках Года Германии в России 2020/2021 фестиваль «Синемобиль» 24-27 апреля представит в Якутске лучшие детские и юношеские фильмы из Германии. Программа рассчитана на подростков 12-16 лет.



Будут показаны 4 полнометражные киноленты – победители международных фестивалей детского кино «На уровне глаз», «Супер модо», «Тим Талер, или проданный смех», «Фрици, или чудесная история о воссоединении Германии» и два короткометражных фильма, которые представит публике лично продюсер фильмов из Германии Бенджамин Церхау. Зрители смогут пообщаться с деятелями немецкого кинематографа, поучаствовать в викторинах.

Помимо кинопоказов, на которые приедет из Германии директор фестиваля Детского и юношеского кино «Шлингель» Михаэель Харбауэр и координатор кинопроектов Гете-Института Татьяна Чагина, в Якутске развернет свою работу кинолаборатория «Дистанция и близость» под руководством тьюторов из России и Германии Бенджамина Церхау и Ильи Томашевича. Прошедшие конкурсный отбор подростки 13-16 лет смогут сами попробовать свои силы в кинопроизводстве — от идеи до финального монтажа. Лаборатория будет работать с 24 апреля и завершит свою работу 3 мая на итоговом смотре получившихся фильмов.

В ходе работы фестиваля «Синемобиль» 24-27 апреля программу представят Татьяна Чагина (Гете-Институт) и Михаэль Харбауэр, директор Международного кинофестиваля для детей и молодежи «Шлингель» в Кемнице. Зрители смогут задать вопросы и узнать много интересного о немецком кино, создании фильмов и повысить свою медиаграмотность.

Проект «Синемобиль» проводится Гёте-Институтом с 2008 года. Фестиваль нового детского и молодежного кино путешествует по регионам и уже побывал в более чем 40 городах России – от Благовещенска до Курска, от Каргополя до Энгельса.

В этом году фестиваль реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021. Фестиваль стартовал 20 марта в Москве в киноцентре «Октябрь», вторым городом станет – Якутск. В Якутск Синемобиль уже привозил детское кино в 2017 году на Якутский международный кинофестиваль. Из Якутска «Синемобиль» отправится в Ростов Великий.

Организаторы: Гёте-Институт в Москве, Окружная администрация города Якутска

Партнеры проекта: Международный кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель», Fragile Film (Берлин), Специализированная библиотека-филиал №22 Smart 2.0.3, кинотеатры «Лена» и «Центральный».

Спонсор проекта: Faber-Castell – производитель высококачественной продукции для письма, рисования и креативного дизайна. Faber-Castell производит более 2 миллиардов карандашей в год, занимая лидирующие позиции на международном рынке.

Вход на кинопоказы – бесплатно.

Расписание киносеансов будет опубликовано позже.

Год Германии в России 2020/2021

В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые расскажут о многообразии жизни в Германии, ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-Up-фестивалями в Краснодаре, Калининграде и Владивостоке по всей России запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнерами. Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также Российско-Германская внешнеторговая палата.