Фестиваль чороона пройдет в столице Якутии
14 сентября 2019 года состоится Республиканский фестиваль “Чороон үрүҥ тунах иһитэ”, посвященный национальному кумысному сосуду -чороону.
Программа фестиваля:
9.30 Регистрация и установка экспозиций участников фестиваля
10.30 Торжественное открытие республиканского фестиваля “Чороон үрүҥ тунах иһитэ”. Выставка книг и изданий, посвященных чороону /Национальная библиотека РС(Я)/
11.30 Блиц–конкурс Нанесение орнаментов на заранее заготовленные чорооны, по эскизам организаторов.
14.00 «Таинственные сосуды». Выставка из фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского. Лекция.
17.00 Подведение итогов и торжественное награждение
Дата: 14 сентября 2019 года
Адрес: г.Якутск. Дом дружбы народов имени А.Е.Кулаковского. Правое крыло. 314 каб.
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