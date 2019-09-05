05.09.2019
12:29
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Культура & Образование

Фестиваль чороона пройдет в столице Якутии

14 сентября 2019 года состоится Республиканский фестиваль “Чороон үрүҥ тунах иһитэ”, посвященный национальному кумысному сосуду -чороону.

Программа фестиваля:

9.30 Регистрация и установка экспозиций участников фестиваля

10.30 Торжественное открытие республиканского фестиваля “Чороон үрүҥ тунах иһитэ”. Выставка книг и изданий, посвященных чороону /Национальная библиотека РС(Я)/

11.30 Блиц–конкурс Нанесение орнаментов на заранее заготовленные чорооны, по эскизам организаторов.

14.00 «Таинственные сосуды». Выставка из фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского. Лекция.

17.00 Подведение итогов и торжественное награждение

Дата: 14 сентября 2019 года

Адрес: г.Якутск. Дом дружбы народов имени А.Е.Кулаковского. Правое крыло. 314 каб.

Фото: Центр народного искусства "Симэх".
Источник: Центр народного искусства "Симэх".
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