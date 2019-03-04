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4 марта 2019, 17:30
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Фестиваль близнецов в Якутске собрал участников из восьми улусов

3 марта в Якутске прошел Первый республиканский фестиваль близнецов «Иккиэн биирдэр, игирэлэр иккиэлэр». Учредителем конкурса выступил Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Автор проекта — Светлана Лукина, заслуженный работник культуры РС(Я).

14 пар близнецов из Усть-Алданского, Намского, Хангаласского, Среднеколымского, Чурапчинского, Таттинского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского улусов и города Якутска похожи были друг на друга как две капли воды. Главной особенностью фестиваля стало уникальное шоу, в котором была задействована каждая пара близняшек. Такого количества поющих, танцующих и талантливых близнецов не удавалось собрать еще никому.


В рамках завораживающего действа участники представили визитку, национальную одежду, театральные костюмы, вечерние наряды, а также рассказали о своих увлечениях и хобби, показали творческие номера. Очень трогательным стал этап выхода близнецов со своими мамами.


Гран-при фестиваля завоевали Айза, Айна Седалищевы. Девочки учатся в восьмом классе Легойской СОШ Усть-Алданского улуса. По словам победительниц, между близнецами действительно существует невидимая, но очень сильная связь. Считают, что им очень повезло, ведь всегда рядом сестра и лучший друг в одном лице. «Приз зрительских симпатий» выиграли Святослав, Борислав Колесовы из Среднеколымского улуса, студенты Колледжа культуры и искусств.  

Перед зрителями выступили народный ансамбль современного танца «Тетрис» (руководители Тамара Савочкина, Татьяна Матюшенко), образцовый коллектив РФ, народный ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель Ирина Егорова).

Украшением вечера стали иллюзионист Алексей Гольдеров, Дмитрий Павлов — Мистер Саксофон, Ирена Файрушина, ансамбль «Сэргэлээх сулустара» (руководитель народный артист Якутии Алексей Егоров), Любовь Каратаева, ансамбль «Алаас кыргыттара» (руководитель Елена Прокопьева), Егор Толбонов.

Также предстали семейные выступления: дуэт Тайыыны и Айтыыны Романовых и танец «Рукавицы» в исполнении Прасковьи Аринкиной с дочерьми Лизой, Софией, Настей, Аленой, воспитанницами танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии».

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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