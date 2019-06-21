Фешенебельный отель в Ялте подарит вам истинное наслаждение!

Туристическое агентство «Тур Люкс» предлагает провести отдых в Санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт & Спа».

MRIYA RESORT 5 * санаторно-курортный комплекс ЯЛТА ( ПОНИЗОВКА) 5*

Скидки на проживание до 30%

Проживание с завтраком 7 ночей от 79401 руб/чел

Проживание с 3-разовым питанием 7 ночей от 93356 руб/чел

Проживание с завтраком + лечение 10 ночей от 113429 руб/чел

Проживание с 3-разовым + лечение 10 ночей от 130944 руб/чел

Санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & Спа» это фешенебельный отель класса Premium, расположен на 1 линии от моря. В 2017 г. отель получил международную премию World Luxury Hotel Awards как лучшее место для семейного отдыха и SPA-отель в Европе.

Локация отеля – между морем и горами делает отдых незабываемым: прекрасные виды на акваторию моря и горные пейзажи открываются из окон номеров, из панорамных ресторанов и кафе.

Комплекс располагает большой парковой территорией с ландшафтным дизайном, в 5 км находится аквапарк «Голубой залив».

Мрия Резорт соответствует международным стандартам пятизвездочного отеля, принимает гостей круглогодично. Дизайн комплекса от знаменитого британского архитектора Норманна Фостера (в виде цветка лотоса) делает отель уникальным и узнаваемым во всем мире.

В стоимость проживания входит: лечение более чем по 20 программам (при сроке тура от 9 ночей, включено прохождение одной медицинской программы) для взрослых и детей от 4 лет, завтрак или 3-разовое питание — шведский стол, лечение по одному профилю заболевания при заезде от 9 ночей, посещение сети бассейнов, фитнес-центра, тренажерного зала, групповых тренировок, бани, сауны и хаммама, пользование пляжем (зонты, лежаки, полотенца), сейф в номере, камера хранения, кино, Интернет в номере и территории, детская и взрослая анимация (круглогодично), детский клуб (круглогодично).

Лечение

Медицинский центр, не имеющий аналогов в Крыму. Качество медицинских услуг обеспечивает ведущее медучреждение страны — Федеральное медико-биологическое агентство, осуществившее, в частности, медицинскую подготовку сборной России к олимпиаде в Сочи. При заезде от 9 ночей в стоимость входит одна из 20 программ лечения по профилю: гинекология, дерматология, косметология, костно-мышечная система (опорно-двигательный аппарат), неврология (нервная система), общетерапевтический, ЛОР.

Программы для взрослых: Свободное дыхание, Здоровое сердце, Антистресс, Легкие ноги, Нормальное давление и сосуды, Диабет, Здоровье пищеварительного тракта, Мужское здоровье, Женское здоровье, Здоровый позвоночник, Здоровые суставы, Здоровая нервная система, Снижение веса, Здоровье беременных. Для детей от 4 лет: Свободное дыхание, Здоровый малыш, Правильная осанка, Антистресс, Здоровый животик. Ваша лечебно-оздоровительная программа в комплексе будет составлена на основании Ваших индивидуальных особенностей, а также имеющихся отклонений или проблем со здоровьем.

Базовый пакет медицинских услуг взрослым назначается при наличии санаторно-курортной карты, оформленной по месту жительства. Детям до 4 лет санаторно-курортное лечение не назначается. Детям от 4 лет — при наличии санаторно-курортной карты, справки о прививках, cправки о санэпид окружении. При отсутствии санаторно-курортной карты обследование проводится в условиях Медицинского центра. Услуга платная. Оформление занимает 2-3 дня, в этот период санаторное лечение не назначается.

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

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