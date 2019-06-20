Фермеры — лидеры сельского хозяйства Якутии

В рамках партийного проекта «Российское село» дискуссионная площадка «Единой России» открыла двери в Министерстве сельского хозяйства РС(Я). В мероприятии приняли участие руководители улусных управлений сельского хозяйства.

Участники обсудили государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Она ставит цель сохранить долю сельчан в общей численности населения на уровне не менее 25,3% в 2025 г. (в 2017 году она составила 25,7%); достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 г. (в 2017 году – 67%); повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 г. (в 2017-м – 32,6%).

Общий объем финансового обеспечения государственной программы – 2 288,0 млрд рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 1 061,1 млрд рублей

бюджетов субъектов РФ – 174,0 млрд рублей

внебюджетных источников – 1052,9 млрд рублей

Как сказал министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов, «фермеры – самые активные участники сельскохозяйственного производства, эффективные хозяйственники в решении проблем устойчивого развития сельских территорий. Современные фермерские хозяйства становятся успешными в ведении агробизнеса, создают рабочие места, передают передовой опыт сельской молодежи. Партия «Единая Россия» активно поддерживает деятельность крестьянских хозяйств. Ежегодно появляются новые направления и механизмы государственной поддержки фермерства. Республика активно реализует мероприятия двух федеральных программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм».

За последние семь лет грантополучателями стали 874 начинающих фермеров. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» грантополучателями стали 175 фермеров. Свыше 60% начинающих фермеров, получивших гранты, организовали свой бизнес на базе личных подсобных хозяйств.

Опыт работы якутского фермерства известен за пределами республики. Наших аграриев знают и уважают на российском уровне, где лучшие фермеры Якутии постоянно принимают участие в работе российского съезда АККОР.

Вклад якутских фермеров в экономику сельского хозяйства республики сегодня трудно переоценить. За последние 17 лет, начиная с 2000 года, объем производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах опережает динамику производства в сельхозорганизациях. Фермерские хозяйства, в силу своей непревзойденной мотивации к труду, с самого начала проявили себя как эффективные хозяйства. Сегодня фермерством в Якутии заняты примерно 4 тысячи человек. У фермеров, как правило, крепкие и многодетные семьи. В фермерских семьях по-особому решаются и вопросы воспитания детей и молодежи — в труде, заботе о земле и друг о друге. Примечательно, что за историю фермерства Якутии преемственность поколений сохраняется. Яркие тому примеры сельских династий фермеров Фоминых, Харлампьевых, Кузьминых, Левиных, Смирниковых, Макаровых и др.

История развития Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Саха (Якутия) берет свое начало с создания в 1989 году «Крестьянского союза», учредителями которого выступили личные подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства и коллективные хозяйства.

Сегодня большими сельскохозяйственными кооперативами ведется активная работа. Это, прежде всего, РСХПССК «Сахаагропродукт», СХПК «Крестях» Сунтарского района, СХПК «Чурапча», СППК «Амма», «Эрэл» Намского района, СХПК «Мындагай» Чурапчинского района, «Илгэ» Амгинского района. Все эти предприятия являются членами Ассоциации.