05.09.2022
11:33
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Общество

Феодосия Габышева провела личный прием граждан

В рамках Недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия),2 сентября народный депутат Республики Саха (Якутия), Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Васильевна Габышева провела личный прием граждан.

          Вопросы, озвученные в ходе приема, касались организации преподавания родных языков и литературы в условиях внедрения новых ФГОС, начисления заработной платы учителей малокомплектной школы, содействия в решении жилищных проблем учителей городских школ, организации психологической помощи семьям погибших военнослужащих, организации летнего отдыха детей из семей военнослужащих.

          По итогам личного приема граждан направлены письма в органы исполнительной власти республики, администрацию ГО «город Якутск».  Далее данные проблемные вопросы будут находиться на контроле у народного депутата.

 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс – центр РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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