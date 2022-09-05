Феодосия Габышева провела личный прием граждан

В рамках Недели приема граждан по вопросам образования, организованной Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия),2 сентября народный депутат Республики Саха (Якутия), Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Васильевна Габышева провела личный прием граждан.

Вопросы, озвученные в ходе приема, касались организации преподавания родных языков и литературы в условиях внедрения новых ФГОС, начисления заработной платы учителей малокомплектной школы, содействия в решении жилищных проблем учителей городских школ, организации психологической помощи семьям погибших военнослужащих, организации летнего отдыха детей из семей военнослужащих.

По итогам личного приема граждан направлены письма в органы исполнительной власти республики, администрацию ГО «город Якутск». Далее данные проблемные вопросы будут находиться на контроле у народного депутата.