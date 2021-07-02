Феодосия Габышева прокомментировала прямую линию с Путиным

Феодосия Габышева: «Прямая линия» говорит об информационной открытости руководства страны

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня 2021 года, в ходе которой глава государства ответил на вопросы граждан страны. Всего в адрес президента поступило свыше двух миллионов вопросов.

«Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался без внимания», — сказал Путин в самом начале. И заметил, что в этом ему помогает Общероссийский народный фронт и другие общественные организации: они следят за тем, чтобы чиновники реагировали на те проблемы, которые люди поставили перед президентом страны.

Народный депутат Якутии, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева дала свой комментарий по Прямой линии Президента:

– К организации масштабного мероприятия привлечены Общероссийский народный фронт и другие общественные организации, что говорит об информационной открытости руководства страны. Непрерывный поток звонков, обращений (2 млн.) шел в течение 10 дней. Как всегда, большинство вопросов имеют социальный характер: пенсии, пособия, здравоохранение, рост цен, безработица, зарплата, развитие сельского хозяйства, оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малого бизнеса и т.д.

Единая страна – единые проблемы. Почти 4 часа общения (3 ч 50 мин.) гражданам из различных регионов предоставили возможность получения содержательной, подробной информации «из первых уст». Такой формат работы лидер государства рекомендует взять на вооружение и губернаторам регионов. Он подчеркнул, что обратная связь весьма полезна. В нашей республике подобная практика введена достаточно давно. Периодически проводится прямой эфир с участием главы, членов правительства и руководителей различного ранга.

Прежде всего, затронуты актуальные проблемы эпидемиологической ситуации. Президент выразил надежду на самосознание граждан по отношению к вакцинации. Он высказался, что увольнение непривитых с работы незаконно, при продолжении дистанционного образования надо постараться обучать учащихся начальных классов очно. В старших же классах учебный процесс будет выстраиваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все меры по здравоохранению касаются каждого россиянина. Надеемся, что в ближайшее время и наши неоднократные предложения об обеспечении каждого детского сада, школы медицинскими работниками и кабинетами, найдут отклик на федеральном уровне.

На вопрос жителей с. Воздвиженка Приморского края о строительстве новой школы, президент ответил, что по стране свыше 1600 аварийных школ, 60% школ требуют ремонта, на местах должны быть грамотно подготовлены заявки и все необходимые документы. Федеральная программа по созданию инфраструктуры объектов образования будет продолжена. В этой связи я, как депутат и председатель профильного комитета, дальше буду инициировать разработку региональной программы/подпрограммы модернизации инфраструктуры сельских малочисленных и малокомплектных школ (строительство школ-садов, многофункциональных объектов, реконструкция, капитальный ремонт, оснащение и т.д.). В сложное экономическое время нам удалось отстоять все сельские школы и дальше будем работать по данному направлению.

Как отметила председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, в конце «Прямой линии» ответы на блиц-вопросы еще больше раскрыли личность президента как нашего современника. Она выделила три момента, на которые стоит обратить особое внимание:

— несмотря на различные напасти со стороны, стремиться к цели;

— быть счастливым – это чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать;

— успех великой России обеспечит внутренняя стабильность.