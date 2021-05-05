05.05.2021
18:59
88

Образование

Феодосия Габышева: Поддержка кочевого образования может войти в госпрограмму «Дети Арктики»

Такое предложение власти Якутии направили в Совет Федерации, сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», председатель комитета парламента республики по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Федосия Габышева.

«На сегодня отсутствуют организационные и финансовые механизмы, которые могли бы обеспечить систему кочевого обучения, и назрела необходимость создавать материально-техническую базу в местах кочевий. Почти нет методик обучения и воспитания детей с учетом особенностей кочевого образа жизни, существует дефицит учебников, учебных пособий и дидактических материалов, адаптированных для таких детей», — отметила Феодосия Васильевна, подчеркнув, что одной из самых главных проблем является отсутствие системы подготовки педагогов со знанием языка, культуры и традиций жителей тундры.

Феодосия Габышева также предложила включить организацию образования детей, которые вместе с родителями ведут кочевой или полукочевой образ жизни, в нацпроект «Образование», и предусмотреть федеральное субсидирование регионов для малокомплектных и кочевых школ для покупки оборудования и материалов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх