Феодосия Габышева: Избрание Евгения Григорьева главой Якутска вселяет в нас надежды

Народный депутат ГосСобрания Ил (Тумэн) РС (Я) Феодосия ГАБЫШЕВА:

— 28 марта жители Якутска сделали свой выбор. Избрание члена партии «Единая Россия» Евгения ГРИГОРЬЕВА главой Якутска вселяет в нас надежды на решение новых задач и вызовов развития городского округа.

Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года является формирование Якутской столичной агломерации. Сегодня столичная агломерация определена как один из центров экономического и культурного роста Якутии. Убеждена, что фундаментальные знания, опыт проектного управления, самостоятельность мышления, человеческие качества позволят Евгению Григорьеву сделать всё, что в его силах, для динамичного и созидательного развития столицы нашей республики.