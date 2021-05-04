Феодосия Габышева делает это регулярно

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российский книжный союз с 2015 года проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». В декабре 2019 года в стенах Парламента Якутии была запущена республиканская акция «Книга – бесценный дар».

И в 2020 году новым Литературным флагманом России была признана Якутия.

Феодосия ГАБЫШЕВА, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», начала заниматься популяризацией чтения среди населения задолго до запущенных проектов и акций. Она дарит книги библиотеке небольшого участка Куду Едюгейского наслега родного Верхневилюйского улуса уже на протяжении многих лет.

Началось все с того, что Феодосия Васильевна доказывала на всех уровнях необходимость существования малокомплектных школ в маленьких поселениях.

«Чтобы маленькие деревни и села не вымирали, там обязательно должны быть детский сад и школа», — уверена народный депутат.

И вот такому учреждению – Кудунской начальной школе-детскому саду Едюгейского наслега – Феодосия Габышева больше десяти лет назад начала дарить книги. Правда, одними книгами тут дело не обошлось: она отправляла туда мебель, различную технику, машину, хлебопекарню… Кстати, хлебом, испеченным в этой мини-хлебопекарне, кормили жителей всего участка.

«Для меня было огромной радостью и большим стимулом узнать, что охранники во время ночных смен сидят и читают книги, что в библиотеку население ходит постоянно – это для них место для встреч по интересам, культурного общения и обмена новостями, ведь населения на участке немного, и у них нет ни клуба, ни развлекательного центра. Хорошо, что хоть интернет появился», — делится Феодосия Васильевна. «Меня радует, что библиотекари мне пишут: книги все стали растрепанные, зачитанные, люди уже по нескольку раз все перечитали, не можете ли прислать еще».

Варвара ВАСИЛЬЕВА, директор той самой Кудунской начальной школы-детского сада, вспоминает, что сначала был создан небольшой книжный уголок в школе-саду.

«Из года в год Феодосия Васильевна отправляла большое количество литературы, и в 2011 году уже не хватало мест на полках. И в том же году силами администрации была построена маленькая библиотека, которая быстро стала любимым местом для отдыха сельчан. Люди называют это место «Личная библиотека Феодосии Васильевны». Здесь есть эксклюзивные экземпляры, книги, которые были изданы в малых тиражах, и даже очень редкие издания», — говорит Варвара Васильевна.

Библиотекарь Екатерина ТОБОХОВА говорит о том, что в библиотеке собрана самая разнообразная литература – словари, энциклопедическая литература, детские книги, книги о родном крае, о выдающихся сынах и дочерях якутской земли, подшивки газет и журналов. На полках библиотеки «живут» не только книги, но и герои якутского эпоса Олонхо в виде кукол.

«К нам приходят и пенсионеры, и дети детсадовского возраста. Молодежь любит читать журналы, пожилые приходят за газетами, и наши двери постоянно открыты для всех», — подчеркнула она.

Благодаря этому и дети, и взрослые села получают большую духовную подпитку. В планах — создать большую библиотеку из книг, которые Феодосия Габышева подарила землякам.

СПРАВКА

Проект «Читаем все!» в Якутии был запущен в 2019 году и реализует единую комплексную программу по чтению в регионе, рассчитанную на ближайшие пять лет. В 2020 году основным лейтмотивом проекта стал слоган «Читаем книги о войне». Только в рамках этого направления было проведено более 15 тыс мероприятий, в том числе в онлайн-форматах. Для получения достоверной картины состояния чтения и его динамики в регионе ведутся научные исследования и мониторинг чтения различных категорий населения. По дорожной карте к 2024 году чтением будет охвачено 76 % населения региона, в каждом районе республики открыт Центр чтения».