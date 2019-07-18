Феодосия Габышева: Создание открытых курсов актуально для родителей, воспитывающих детей в кочевых условиях

Минпросвещения России объявило конкурс по созданию мобильных массовых открытых курсов для родителей с детьми до трех лет, получающих дошкольное образование в семье, с общей начальной стоимостью 26 млн рублей.

Заявки принимаются до 31 июля, а реализовывать контракт планируется с 2019 по 2020 год. Создание таких курсов поможет решить задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Образование».

К концу 2019 года должен быть создан портал информационно-просветительской поддержки родителей, а также оказано не менее двух миллионов услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей до конца 2019 года, не менее 4 млн подобных услуг в 2020 году и далее по нарастающей до 2024 года.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«В связи с этим целесообразно создать и внедрить электронные образовательные ресурсы по обучению родителей в формате массовых открытых мобильных курсов на базе электронной образовательной платформы», – говорится в документации.

Для Республики Саха (Якутия) создание открытых курсов станет особенно актуальным подспорьем для родителей, воспитывающих детей до трех лет в кочевых условиях.

27 июня под председательством министра просвещения России Ольги Васильевой прошло совещание по вопросам особенностей получения образования детьми, проживающими в Арктической зоне.

По итогам совещания создана рабочая группа по подготовке предложений по нормативно-правовому регулированию обучения детей в кочевых условиях, которые будут рассмотрены на одном из заседаний Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в осеннюю сессию 2019 года.

В рабочей группе состоит председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных образований Ил Тумэн, член фракции “Единой России” Феодосия Габышева. Внесенные республикой предложения одобрены и приняты во внимание, будут рассматриваться в ходе деятельности рабочей группы.