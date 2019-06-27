Феодосия Габышева поднимет вопрос поддержки школ на Крайнем Севере

Вопросы, которые народные депутаты Якутии ставили на федеральном уровне по сохранению статуса малокомплектных школ, о распространении мер социальной поддержки по компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг на директоров сельских школ и их заместителей, поддержаны в Совете Федерации и Государственной Думе.

Председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Госсобрания (Ил Тумэн) Феодосия ГАБЫШЕВА принимает участие в совещании в Министерстве просвещения РФ по приглашению председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания России Зинаиды Федоровны ДРАГУНКИНОЙ.

На повестке вопрос создания современной образовательной модели Арктических регионов Российской Федерации.

«В целях решения вопросов обеспечения качества здоровья детей, проживающих в Арктике, обеспечения их равного доступа к качественному образованию, развития детского спорта мы выступим с инициативой разработки проекта федеральной программы «Дети Арктики» и представим лучшую практику Республики Саха (Якутия) по организации кочевого образования», — сказала Феодосия Габышева.