Феодосия Габышева об отмене 202-го постановления

Отмену 202 Постановления Правительства РС(Я) комментирует член фракции «Единая Россия», председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций, координатор партийного проекта «Новая школа» Феодосия ГАБЫШЕВА:

– В адрес депутатского корпуса ежедневно поступали обращения граждан, взволнованных оптимизацией учреждений социальной сферы (образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения). Я на все письма, обращения отвечала, что мы всегда исходили и будем исходить из интересов конкретных людей. В данном случае школьников каждого отдельно взятого населенного пункта.

18 мая я встречалась с Айсеном Николаевым. В ходе встречи мы обсудили постановление Правительства РС(Я) от 25 июня 2018 №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)».

Глава Якутии всегда внимательно прислушивается к мнению народа. Последствия всех нормативных актов он сам отслеживает. Отмена 202-го Постановления Правительства РС(Я) – важный шаг. Тем не менее работа будет продолжаться комплексно – на уровне России, Республики Саха (Якутия), Госсобрания (Ил Тумэн), Якутской городской Думы.

Правительство Якутии сделало многое для развития среднего образования всей республики. В 90-х годах была разработана Концепция развития национальной школы. В 2004 году – новый Базисный учебный план республики, приняты новые законы и Целевая программа строительства образовательных учреждений в сельской местности на 2004-2008 годы, благодаря которым были защищены малочисленные и малокомплектные школы.

До сих пор у нас успешно действует модель кочевой школы, в сёлах сохранены малокомплектные школы, создаются инновационные модели образовательных организаций: школа-сад, технопарки, научно-образовательные центры, социокультурные комплексы и т.д. И мы наглядно демонстрируем представителям федерального министерства образования, которые каждый раз убеждаются в том, что Якутия должна развиваться с учетом особых условий: климатических, территориальных, демографических.