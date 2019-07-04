Феодосия Габышева: Хангаласский детский дом будет работать в нормальном режиме

В федеральных СМИ прошла информация о чрезвычайной ситуации, сложившейся в детском доме в Хангаласском районе. Координатор проекта «Новая школа» Партии «Единая Россия» Феодосия Габышева разобралась в ситуации. С завтрашнего дня основная проблема воспитательного учреждения для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения, будет снята.

Счет учреждения заблокирован по решению суда. Как результат, организация не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты питания, рассказал директор учреждения Василий Ильин.

«Счет заблокировали на прошлой неделе. Из-за ареста приостановлена оплата по счетам, в том числе за приобретение продуктов питания, одежды, коммунальных расходов. Долг перед поставщиками составляет 1 млн рублей. Сейчас наши воспитанники находятся на отдыхе, успели купить авиабилеты и путевки. 18 июля они возвращаются», — сказал он.

Но и это еще не все. Директор детдома сообщил еще одну новость. По решению суда одного из воспитанников признали виновным в поджоге частного дома там же, в Хангаласском районе. Произошло это в 2017 году. Ущерб оценили почти в 3 млн рублей.

«Долг лег на бюджетное учреждение. Дело в том, что у нашего учреждения нет статьи расходов по оплате исполнительного производства», — добавил директор дома, отметив, что обратился в региональную прокуратуру.

Ситуацию комментирует координатор партийного проекта «Новая школа», председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА.

«Ситуация сложилась действительно сложная. Я связалась с главой Хангаласского района Гаврилом Алексеевым, уполномоченным по защите прав ребенка в Республике Саха (Якутия) Анной Соловьевой. Завтра со счета детского дома должны снять арест. Ведь из-за его блокирования коллектив не может вести нормальную деятельность. Как результат, дети не смогут нормально питаться, им даже не смогут закупить питьевую воду, не говоря о закупке одежды, инвентаря, книг и учебников к следующему учебному году. Вопрос о снятии ареста со счёта детского дома снят с повестки, остальные проблемы решаются в рабочем порядке. К приезду ребят воспитательное учреждение будет действовать в обычном режиме, и никаких сложностей дети испытывать не должны», — сказала координатор партийного проекта «Новая школа» Феодосия Габышева.