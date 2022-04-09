Фэнтэзийное хобби слесаря «Сахатранснефтегаз»

Слесарь службы техобслуживания газового оборудования АО «Сахатранснефтегаз» Андрей Конников рассказывает о работе и необычном увлечении.

Андрей с семьей приехал в Якутию из Украины в 2015 году. В 2016 году он, окончив обучение, подал резюме в «Сахатранснефтегаз», где его приняли на работу. На тот момент ему было 19 лет. Сейчас он уже пять лет работает в службе техобслуживания газового оборудования (СТГО) слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. В этом году работника отправят на повышение разряда. Специалисты СТГО – это те работники газовой службы, которые выезжают к заявителям и абонентам проводить повторный пуск газа, заменять котел, счетчик, проводить техобслуживание оборудования и многие другие виды работ.

— Как выглядит обычный день в нашей службе? Мы работаем в бригадах, ежедневно получаем задание от мастера и ездим целый день по адресам. От сезона зависит насыщенность работы. В отопительный сезон зимой бывает такое, что мы ездим до поздней ночи. Раз в неделю на планерке мы обсуждаем с начальством какие-то проблемные вопросы, события, предстоящие мероприятия, – рассказывает Андрей.

В свободное от работы время он проводит за любимым делом – мастерит костюмы, снаряжение и другое для участия в конкурсах и не только: это его любимое занятие для души. — В 2019 году я стал победителем якутского Geek Fest, ежегодного фестиваля популярной культуры. Костюм Орнштейна Драконоборца из игры Dark Souls мастерил около года из плотной бумаги. Это сложная работа, которая начинается с конструирования, ведь для создания целого костюма я сначала визуально представляю себе, из скольких частей он будет состоять, рисую эскиз и составляю план работы. Бумага была укреплена эпоксидным клеем. Около двадцати тысяч рублей потратил на материалы, это на саму бумагу, шпатлевку, краску, стеклоткань. Все материалы беру на строительном или в художественном магазине, а из всех этапов мне больше нравится процесс сборки, – рассказывает косплеер.Чем больше мастеришь, тем больше набиваешь руку, процесс ускоряется, можно задействовать самые разные материалы, делится Андрей.

Творческий потенциал наследован из семьи, многие из его родных занимаются разными видами искусства:- Все фэнтезийное мне по душе. В Якутске много любителей косплея, так что единомышленников хватает, но все свои костюмы я стараюсь делать так, чтобы было удобно надеть и снять в одиночку. И на работе его талантам не дают пропадать. Каждый год слесарь-газовик мастерит символ года для конкурса внутри предприятия и благодаря ему Служба техобслуживания является неизменным призером.

В коллективе СТГО, как и во всем газовом предприятии, развит институт наставничества. — Без советов и наставлений старших никак. Им можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Сейчас у нас в коллективе много новых ребят, они учатся всем премудростям, но газовое хозяйство – сфера, в которой все динамично меняется. Например, ты умело обращаешься с одним видом газовых котлов, но появляются все новые марки с другим устройством, так что в нашей работе нужно без остановки учиться новому, иначе никак, – говорит Андрей Конников.