Феномен Татьяны Лубниной

Можно ли, не будучи медиком, сыграть определяющую роль в профессиональных судьбах тысяч врачей, фельдшеров, медсестер? Да! Но только в том случае, если медицина и для тебя стала делом жизни. Именно так произошло с руководителем отдела кадров и управления персоналом Минздрава РС(Я), отличником здравоохранения СССР и Якутии Татьяной Лубниной, которая за 30 лет дала путевку в жизнь тысячам медицинских работников Якутии.

Кадры решают

Оканчивая правовое отделение историко-филологического факультета ЯГУ она и помыслить не могла, что судьба когда-то занесет ее на поприще медицины. Однако случай распорядился именно так: первым местом работы Татьяны Лубниной стал отдел кадров Якутского республиканского бюро судмедэкспертизы.

Именно здесь ей предстоит осознать две принципиальные вещи. Во-первых, кадры действительно решают все, что для здравоохранения актуально вдвойне. Ну, а во-вторых, хороший кадровик – это талант и призвание. И призвание свое она, похоже, нашла.

Последующие 11 лет, что она отдаст Бюро СМЭ, утвердят ее в этом окончательно. А та школа, которую Лубнина пройдет здесь, станет тем базисом, на который она потом будет опираться всю жизнь.

— Бюро СМЭ тогда возглавлял Александр Иннокентьевич Авдеев, замечательный специалист и прекрасный руководитель, который многому меня научил. С уважением и благодарностью вспоминаю коллег Пермякову Н.Н., Нелаеву Т.В., Абель В.В. Ну, а сотрудничество с начальником отдела кадров Минздрава ЯАССР Марией Петровной Банщиковой оказалось поистине судьбоносным. Это был гениальный кадровик! Она не только досконально знала работу с документами и могла найти выход из любой сложной ситуации, но и была первоклассным психологом, без чего хороших работников кадровой службы в не бывает в принципе. Я многому училась у нее и специалиста отдела кадров Василисы Дойчевны Шевченко, — вспоминает Татьяна Ивановна.

И, судя по всему, ученицей оказалась достойной. Потому что в 1984 году сменить уходившего на пенсию главного кадровика якутского Минздрава Марию Банщикову было предложено именно ей.

На работу ее принимал министр Прокопий Андреевич Петров. Знала бы она тогда, что задержаться в этой службе ей придется на целых 30 лет, поработав с 7-ю министрами!

Альфа и омега

Отдел кадров любого министерства – это альфа и омега профессионального пути любого специалиста. А попросту говоря, святая святых той самой пресловутой кузницы, где они куются.

Когда на заре перестроечных новаций республиканскому Минздраву предложено было переехать в бывшее здание обкома КПСС на площади Ленина, кадровикам выделили кабинет на последнем, четвертом, этаже. При этом посетителям Дома правительства №2 полагалось получить пропуск у дежурной на входе. Та вскоре взмолилась: «К Лубниной ходит столько людей, что у меня бумаги не хватает!» Тогда отдел кадров Минздрава решили перевести на 1 этаж. Там пропуск чаще всего не требовался.

— У меня действительно был самый посещаемый кабинет во всем министерстве, — улыбается Татьяна Ивановна. – Когда же начиналась пора трудоустройства и распределения выпускников, поступления абитуриентов в вузы и средние образовательные учреждения нагрузка возрастала кратно: с июня по август мы ежегодно принимали свыше 1500 человек. Более 30 посетителей каждый день. Выпускники центральных вузов, медицинского факультета ЯГУ, медучилищ, клинические ординаторы, врачи-интерны, абитуриенты, — все проходили через меня. И нужно было не просто вручить человеку приказ о трудоустройстве, но и побеседовать о его планах, проблемах и пр. К концу дня я уже не могла говорить…

Подготовка новых кадров в Минздраве была поставлена основательно. Как руководитель его кадровой службы Татьяна Лубнина тесно работала с ректорами центральных медицинских вузов, директором мединститута ЯГУ Пальмирой Георгиевной Петровой и руководителем Якутского медицинского колледжа Христиной Николаевной Лебедевой.

Не будучи медиком по диплому, она была им в душе, питая безграничное уважение к этой профессии. Вот почему ей было не все равно, какие люди вливаются в отрасль.

— Знаете, я всегда считала, что этика и деонтология для медицинского работника не знает перерывов на отпуск или выходной. Помнить о ней медик должен всегда. И если выпускник медицинского вуза являлся ко мне за приказом на работу в шортах и шлепанцах – а дело, как правило, происходило летом – я выставляла его из кабинета. Потому что он уже врач, который обязан выглядеть достойно в любой ситуации. И знаете, на следующий день человек приходил, как положено. Значит, нужные выводы сделал…

Золотое время

Пришедшая в Минздрав в 1984-м, в последний год спокойного «застоя», как сейчас принято называть поздний СССР, а покинувшая свой пост в 2014-м (по сути, уже совсем в другой стране), Татьяна Ивановна суть перемен, произошедших с советско-российской медициной, формулирует предельно четко: «За эти 30 лет я в трех системах здравоохранения работала. Первая из них была лучшей»

Первая – это советская. С интернатурой, государственным распределением выпускников, обязательной 3-годичной отработкой, солидными подъемными для молодых специалистов и массой льгот для медиков на севере.

— Я и сейчас считаю, что советская система подготовки и распределения медицинских кадров была лучшей в мире. Всех выпускников МЛФ ЯГУ мы отправляли в годичную интернатуру – на обязательную практику в лечебном учреждении по выбранной специальности, благодаря чему получали действительно сильных специалистов. Зачем ее отменили? – сетует она.

Предельно продуманной была и система госраспределения.

— На обустройство молодых специалистов отпускались большие средства: каждому выпускнику полагалось оплата подъемных, проездных, багажных, а главное гарантированное место работы. Но и степень ответственности была высока. В Минздраве РСФСР я отчитывалась за каждого выпускника МЛФ ЯГУ: кто куда направлен, где работает. «Потеряться» новоиспеченным медикам тогда было просто невозможно, — вспоминает Татьяна Ивановна.

Впрочем, теряться и не пытались. Отдел кадров Минздрава Якутии получал сотни писем от медиков со всего Советского Союза с единственной просьбой: примите на работу!

— Поток был огромный – нас просто заваливали почтой. Многие стремились именно на Крайний Север, где были высокие зарплаты и солидные льготы. В Тикси, Аллаиху, Чокурдах, Зырянку попасть было невозможно. Причем, приезжали уже готовые специалисты, с хорошим опытом и мощной профессиональной школой: так, например, в Тикси, в основном, работали медики из Ленинграда. В итоге в 1984 году укомплектованность врачами по северным и арктическим районам у нас превышала 100%, — рассказывает Татьяна Лубнина.

При этом кого попало не брали. Благо, выбор был огромный.

— Хорошим психологом был министр Прокопий Андреевич Петров. Он меня учил подбирать кадры по почерку. Сядем разбирать эти письма, он говорит: «Посмотрите, какой хороший почерк. Раз почерк аккуратный, значит, и человек, скорее всего, последовательный собранный. Давайте пригласим». Вот такой у него был метод. И, чаще всего, он оказывался прав, — вспоминает Лубнина.

Школа для настоящих главврачей

Еще более скрупулезно они готовили резерв руководящих кадров – будущих главных врачей и их заместителей. За неимением компьютеров вели специальные журналы, где фиксировался трудовой путь специалиста. Главное требование было обязательным для всех – будущий руководитель ЛПУ должен был пройти все этапы: первичное звено, ЦРБ, городская больница, затем республиканская и пр. На центральных базах усовершенствования они обучались на специальных циклах «Резерв руководящих кадров».

При этом более 700 врачей каждые пять лет в обязательном порядке ежегодно повышали свою квалификацию в институтах усовершенствования Москвы, Новокузнецка, Ленинграда и пр. Учет этого также вел отдел кадров Минздрава.

— Подготовке специалистов для здравоохранения в советское время уделялось огромное внимание. Это была самая сильная школа, которая дала самых сильных руководителей, — считает Татьяна Лубнина. Впрочем, те же принципы в формировании будущих главврачей в Минздраве старались сохранить в приоритете и в последующие годы.

При этом она умудрялась держать в голове весь массив информации, помня многих из тех, кому когда-то вручала приказ о трудоустройстве.

— Я принимала у главных врачей годовые отчеты, так что поневоле запоминала списочный состав докторов ЛПУ: когда принят, что окончил, как работает, чем награжден… Даже когда началась цифровизация, старалась до последнего сохранять старую систему отчетов – «по головам». Это помогало держать руку «на пульсе» — лучше понимать, что происходит в республиканском здравоохранении с кадрами…

Меняясь и меняя

Две главных проблемы 90-ых – нехватку финансирования и начинавшийся отток кадров – здравоохранение Якутии переживало столь же болезненно, как и другие регионы РФ. Однако, думается, дефицит врачей в республике в это время ощущался бы намного острее, если б не железная воля главного кадровика Минздрава и ее способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Уже с 1992 года по ее предложению в Медицинском институте ЯГУ начинаются ярмарки вакансий. Главные врачи ЦРБ лично приезжают на встречи со студентами-медиками, рассказывая о своих больницах и перспективах для будущих коллег. Результатом таких презентаций стали сотни подписанных договоров.

Как человек, определяющий кадровую работу Минздрава, Татьяна Лубнина тесно работает с Департаментом кадровой политики государственной и муниципальной службы Администрации Президента и Правительства РС(Я), внося свои предложения по закреплению кадров. Становится постоянным членом республиканской комиссии по приему абитуриентов в центральные и республиканские медицинские учебные заведения, уделяя особое внимание целевым местам для абитуриентов из Арктики.

Достаточно эффективно она отстаивала интересы республики и на федеральном уровне.

— В 2012 году мне пришлось лично ехать в Минздрав РСФСР — защищать наш проект поэтапного устранения дефицита медицинских кадров. Дебаты были бурными, но все-таки последнее слово осталось за нами. Благодаря этому затем была принята республиканская программа на 2013-2017 годы, — вспоминает Татьяна Ивановна.

Столь же активно она включалась во все проекты, которые могли укрепить кадровый потенциал отрасли. В реализацию приоритетного нацпроекта «Здоровье», программы модернизации здравоохранения, благодаря чему прошли обучение несколько сотен медиков первичного звена и были подготовлены врачи семейной практики. В отработку нормативных документов проекта «Земский доктор/фельдшер», который успешно работает в республике и поныне. Вот почему даже в самые сложные годы число врачей в Якутии медленно, но верно продолжало расти. А план по повышению квалификации медиков перевыполнялся практически ежегодно.

Прочно прижилась в Минздраве и практика выездных аттестаций медиков, которую они впервые опробовали в тяжелые и безденежные 90-ые годы. Если раньше медики из районов, чтобы подтвердить свою квалификацию, были вынуждены ехать в Якутск, то теперь Минздрав приезжал к ним сам.

— Это позволяло больницам не только экономить деньги на командировочных, но и избавляло от необходимости лишаться на несколько дней своих специалистов, — говорит Лубнина, которая долгие годы была бессменным секретарем аттестационной комиссии Минздрава.

И невозможно сказать, сколько раз за время таких поездок ей приходилось слышать от местных врачей: «Татьяна Ивановна, вы помните, как я не хотел ехать в район, а вы меня уговаривали? А ведь именно здесь я свою судьбу нашел. Спасибо Вам!»

Сохранив и преумножив

Говорят, что хороший руководитель всегда думает о том, какие кадры он оставит после себя. Татьяне Ивановне беспокоиться об этом не приходится.

За 30 лет она подготовила целую плеяду высокопрофессиональных сотрудников кадровой службы. Среди них директор Нерюнгринского медколледжа И.И. Адамова, начальник отдела кадров Якутского республиканского онкодиспансера С.А. Скрябина, начальник юротдела НПЦ «Фтизиатрия» Л.С. Стручкова, начальник отдела кадров Якутского республиканского специализированного стоматологического центра Н.Н. Слепцова, руководитель отдела кадров Республиканского детского противотуберкулезного диспансера С.В.Софронова, руководитель отдела кадров Якутской республиканской клинической офтальмологической больницы Л.Я. Федорова.

Долгие годы в отделе работали И.Ф. Тимофеева, В.В. Тортоусова (сейчас зам. директора Кардиососудистого центра РБ-1 НЦМ), И.И.Степанова (главный специалист Минздрава РС(Я), М.В. Творум (специалист отдела кадров Медцентра Якутска).

— Я старалась привить своим ученицам то, чему когда-то учили меня: терпение, сдержанность, выносливость, умение слушать людей. Но главное – беречь кадры. Ведь специалиста для здравоохранения готовить сложно и долго. А значит, в любой ситуации нужно искать общий язык и консенсус, чтобы его не потерять, — говорит она.

И, конечно, с благодарностью и уважением вспоминает она своих коллег по Минздраву, вместе с которыми работала долгие годы.

— Это министры, под началом которых мне посчастливилось трудиться и которые внесли огромный вклад в кадровую политику здравоохранения республики: П.А. Петров, И.И. Местников, Б.А. Егоров, П.Н. Яковлев, И.Я. Егоров, В.Л. Александров, А.В. Горохов. А также сотрудники аппарата Минздрава, которые во многом мне помогали: И.И. Мохначевский, Е.Я. Гостхоржевич, Г.В. Сетынь, Т.С. Станкевич, Г.А. Круглова, В.С. Попов, Л.Ф. Тимофеев, П.А. Семенов, Л.Д. Неустроева, А.И. Яковлева, Н.Н. Кирова, С.Н. Семенова, В.С. Куцов, Г.Г. Дранаева, Н.М. Цеева, К.И. Иванова, Л.К. Туркебаева и др., — говорит Татьяна Ивановна.

…Уходя в 2014-м на заслуженный отдых, она оставляла преемникам службу, которая благодаря ей сумела не только быстро адаптироваться к новым условиям, но и значительно окрепла. Но главное, был сохранен и преумножен кадровый потенциал здравоохранения Якутии, пережившего все катаклизмы постперестроечной поры и непростых рыночных отношений.

Не будучи медиком формально, она давно стала им фактически. И объясняется этот феномен просто: все эти 30 с лишним лет она жила интересами медицины и ее проблемами. И возможно именно поэтому успела сделать для нее столько, сколько иному не удается и за целый век….