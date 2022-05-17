Жителей фенольных домов предложили переселить в Якутии

Сегодня первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков совместно с руководителем Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева в Республике Саха (Якутия) — Еленой Голомаревой провел «круглый стол» на тему «Фенольные дома: проблемы, пути решения».

В 70-х и 80-х годах в жилищном строительстве Якутии применялся фенол-резольный пенопласт. В те годы его использовали для утепления панелей, но позже он был признан пожароопасным и вредным для здоровья.

Были обсуждено внесение изменений в нормативное регулирование, позволяющее включить в новую программу расселения из аварийного жилищного фонда дома, в которых содержание фенолформальдегида превышает предельно допустимые нормы. Соответствующие инициативы уже внесены Республикой на федеральном уровне. Большую поддержку в этом вопросе оказывает депутат Государственной Думы РФ от Республики Саха (Якутия) Галина Иннокентьевна Данчикова.

В ходе круглого стола дано поручение Министерству строительства Якутии подготовить пакет документов для внесения в Государственную Думу РФ, с целью формирования законопроекта по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых зданиях, строительные материалы которых оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье людей.

На сегодняшний день, на территории Республики Саха (Якутия) 94 таких жилых дома, большая часть из которых находится в городе Якутске — 51 дом. Остальные дома находятся в Абыйском, Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) и Кобяйском улусах. Часть домов признана аварийным на основании физического износа, реестр аварийных домов дополняется.