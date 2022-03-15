Фельдшер Татьяна Бевзик: Такой опыт дорогого стоит

Ежеминутная готовность ко всему! Именно так описывает свои рабочие будни Татьяна Бевзик, заведующая ФАПом села Охотский Перевоз, прибывшая туда в рамках программы «Земский фельдшер». И нисколько не жалеет, что сделала этот выбор.

Село Охотский Перевоз, что в Томпонском улусе, — классический пример труднодоступного малонаселенного пункта. До райцентра, поселка Хандыга, более 85 км, до поселка Джебарики-Хая, где имеется участковая больница, — около 60 км. И хотя на сегодня в селе проживает всего 65 человек, работы, рассказывает фельдшер Татьяна Бевзик, хватает. Не проходит и дня, чтобы кто-то из них не обратился к ней за помощью.

— Поводы для обращения самые разные. Это и ОРВИ, и аллергические реакции, от которых особенно страдают летом дети. Требуется помощь людям, страдающим гипертонией, сахарным диабетом и пр. Так что наличие ФАПа в таком населенном пункте – это необходимость, — говорит она.

В Охотский Перевоз Татьяна Константиновна вместе с семьей переехала 2 года назад – сразу после окончания Нерюнгринского медицинского колледжа. Сельчане встретили ее хорошо.

— На 4 курсе нам, студентам, рассказали о программе «Земский фельдшер», в рамках которой предлагалось отработать 5 лет в сельской местности, получив 1 млн рублей. Меня это очень заинтересовало. А тут еще получилось так, что мне позвонила глава администрации села Охотский Перевоз, где я родилась и училась до 9 класса, предложив приехать работать к ним. К тому же, в поселке было построено новое здание ФАП. И я тут же согласилась. Вернуться на малую родину – это было здорово! – говорит Татьяна Бевзик.

Новоиспеченному фельдшеру пришлось обустраивать новое здание фельдшерско-акушерского пункта.

— К моменту нашего приезда в село его только построили. Когда привезли необходимое оборудование и медицинскую мебель, муж помог все собрать и установить, — говорит она.

Сегодня в ФАПе, где помимо нее работает еще санитарка, есть все, чтобы оказать человеку первую медицинскую помощь. Это очень важно, если учесть, что в осенне-весеннюю распутицу село практически отрезано от мира, и надеяться молодому фельдшеру приходится только на себя. «Конечно, поначалу я боялась сразу после колледжа брать на себя такую ответственность, но потом решила, что все смогу. А потом оказалось, что здесь всегда со мной на связи коллеги по Томпонской ЦРБ. В любой момент я могу позвонить в Хандыгу, Джебарики-Хая и проконсультироваться в затруднительных случаях. Это очень важно», — говорит она.

Между тем, сложных случаев в работе земского фельдшера хватает.

— Однажды у одной из жительниц села случился инфаркт. Первую помощь я оказала ей сама, а потом на лодке – это было время, когда дороги были закрыты – мы доставили ее по реке Алдан в стационар поселка Джебарики-Хая. Затем ее переправили санрейсом в Якутск, — рассказывает Татьяна Константиновна, добавляя, что маршрутизация больных в районе действует достаточно четко. В случае необходимости транспорт за больным вышлют из Хандыги, а в самых экстренных случаях она вызывает санитарный вертолет.

…Эти 2 года оказались для нее той бесценной школой, которую не могут дать никакие учебники.

— Люди приходят со всем: одному надо зуб вырвать, другому рану зашить, третий на давление жалуется. Поневоле приходится быть мастером на все руки. Конечно, такой опыт дорогого стоит. Думаю, он очень пригодится мне в дальнейшем, — говорит она.

Вот почему свое ближайшее будущее Татьяна Бевзик прочно связывает с ФАПом в Охотском Перевозе. И считает программу «Земский фельдшер», которая действует в республике, одним из лучших вариантов для профессионального старта.