Фельдшер Сахатранснефтегаз Светлана Добрянцева о пациентах, профессии и сохранении якутского языка



Новый герой рубрики «Сахатранснефтегаз» в лицах» Добрянцева Светлана Анатольевна работает фельдшером ремонтно-эксплуатационной службы Линейно-производственного управления магистральных газопроводов уже на протяжении девяти лет. Решение о том, какому делу посвятить всю свою жизнь, она приняла уже в детстве.

Светлана Анатольевна родилась в 1961 году в селе Кытыл-Жура ныне Хангаласского улуса. В большой семье Светлана была третьим ребенком, а всего в семье было 8 сыновей и 2 дочери – матери был присвоен знак высшей благодарности Матери за рождение и воспитание 10 детей. Отец Анатолий Дмитриевич и мать Антонина Семеновна были работниками сельского хозяйства.

— В 9-летнем возрасте я сильно заболела гриппом и случился острый приступ аппендицита. Произошло всё это зимой: в метель не было возможности вывести меня в районный центр, и бригада с хирургом Коноваловым Петром Ивановичем и с операционной медсестрой Светланой Чабан прибыли в село и прооперировали меня в тяжелейших условиях нашей деревни, где на тот момент не было операционного блока. Именно нахождение и выздоровление в стенах участковой больницы послужило выбором моей будущей профессии. Я уже на тот момент серьезно приняла решение быть медиком, – рассказывает фельдшер.

После школы в селе Светлана поступила в Якутское медицинское училище, после окончания которого поступила на работу в Иситский фельдшерско-акушерский пункт в качестве фельдшер-акушерки, где проработала 31 год. Ее работу в селе ценили по-особенному, ведь она была и фельдшером, и медсестрой, и акушеркой, и врачом, и каждый день своей работы выкладывалась по-полной.

В 2012 году по семейным обстоятельствам переехала со своей семьей в город Якутск и трудоустроилась фельдшером в АО «Сахатранснефтегаз».

— Я провожу предрейсовые медицинские осмотры, выпускаю сотрудников на работу, слежу за параметрами здоровья работников. Помимо этого, мы входим в группу охраны труда, поэтому действуем согласно внутренним приказам и инструкциям, то есть проводим профилактическую работу, контроль за здоровьем и периодические медицинские осмотры.

В 2016 году Светлану Анатольевну наградили республиканским знаком отличия «Гражданская доблесть» за заслуги в области здравоохранения. Кроме того, она имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения РС (Я)».





— Я очень ответственно отношусь к своей профессии и работу свою люблю. Рада, что связала свою жизнь именно с медициной. В компании у нас дружный и сплоченный коллектив, понимающее и лояльное руководство, а для работников создаются все условия для комфортного труда – считает Светлана Анатольевна.

Вместе с супругом Алексеем Валентиновичем они вырастили двоих сыновей и одну дочь. В свободное время бабушка проводит время с пятью внуками и ратует за сохранение и развитие языка народа саха.

— Якутский язык – это мой родной язык, как и русский. Думаю, что мы не должны забывать свои корни и язык, на котором говорим. Я благодарна своим родителям за то, что они привили мне традиционные ценности и любовь к якутскому языку, а также за воспитание и учебу. Светлана Анатольевна не только отличный медик, но и прекрасный человек, с которым можно просто поговорить по душам, а также человек с активной жизненной позицией, говорят ее коллеги. С 2007 по 2011 год она была депутатом местного самоуправления в Иситской наслежной администрации. Работала в женсовете села и всегда активная участница художественной самодеятельности и общественных мероприятий.

У Светланы Анатольевны много благодарных пациентов, которые по сей день вспоминают о ней и остаются на связи, время от времени справляясь о ее делах.- Важно оставаться неравнодушным человеком, пациенты это чувствуют. Профессия медика всегда связана с большой ответственностью, поэтому каждый случай в работе необходимо рассматривать индивидуально, ведь в руках у нас не только производство, которое должно идти без остановки, но человеческое здоровье и жизнь, – резюмирует собеседница.

