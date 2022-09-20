Фельдшер Марина Герасимова: Счастье для меня – помочь, успокоить, избавить от боли

«Не с первой попытки, но очень удачно», — так рассказывает о своем опыте работы в программе «Земский фельдшер» заведующая ФАПом села Дикимдя Нюрбинского улуса Марина Герасимова.

Ее случай – это типичный случай тех медиков, кто раньше и хотел бы, да не мог вступить в программу по возрасту. И только когда возрастные ограничения были сняты, они, наконец, смогли осуществить свою мечту.

— На программу «Земский фельдшер» я обратила внимание давно. Даже хотела поехать в ее рамках на работу в Момский улус, но тогда ее участниками могли стать люди не старше 35 лет, поэтому ничего не вышло. И очень хорошо, что условия программы были скорректированы. Ведь это позволит привлечь в сельскую медицину сотни опытных, квалифицированных специалистов, — считает Марина Герасимова.

За плечами выпускницы Якутского базового медицинского колледжа – более 30 лет непрерывного стажа в профессии. Причем, по житейским обстоятельствам она успела поработать не только в селе, сначала отдав 11 лет Убоянскому медпункту Нюрбинского района, но и в городе: трудилась участковой медсестрой поликлиники № 4 Якутска, палатной медсестрой городского Дома ребенка, старшей медсестрой отделения специалистов ЯГБ № 3. Но все-таки, в конце концов, решила вернуться в родные места. А тут в отделе кадров Нюрбинской ЦРБ ей предложили стать участницей программы «Земский фельдшер». «Конечно же, я сразу согласилась», — говорит Марина Герасимова.

И вот уже второй год Марина Фрументьевна заведует ФАПом в селе Дикимдя, что в 14 км от райцентра. Проживает здесь 301 человек, из которых 80 — это дети.

— Скучать не приходится. Сегодня, вот, например, на прием подошел 21 человек. Конечно, день на день не похож, но меньше 12 пациентов не бывает. Поводы самые разные: простуды, обострения хронических заболеваний и пр. Бывают травмы, переломы, когда приходится зашивать раны и накладывать гипс. Затем обязательно отправляю такого больного в райцентр – на прием к хирургу и рентген, — рассказывает она.

Здесь же, в своем ФАПе, больные могут сдать анализы. Затем на машине отправляю их в лабораторию, в ЦРБ.

Марина Герасимова давно привыкла к будням земского фельдшера. Это когда ты знаешь, что к тебе могут обратиться в любое время дня и ночи, когда у тебя ни праздников, ни выходных.

— Я тут и фельдшер, и акушерка. И за хирурга, и за травматолога, и за гинеколога, — все приходится совмещать, потому что к единственному медику на селе люди приходят с любой проблемой, и ты должна быть к этому готова. Благо, что все необходимое для работы есть. И я не просто люблю свою работу — я ею болею, конечно, в хорошем смысле слова. Скажу от души: это большое счастье для меня – уходить от пациента с чувством, что помогла, успокоила, сняла боль, а в некоторых случаях и уговорила лечиться, — говорит она.

И хотя до окончания ее контракта еще 3 года, но планы на будущее у нее уже сложились.

— Если понравится, останусь здесь работать дальше, — говорит она.