25.11.2020
17:45
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Происшествия

Фейковые фразы мошенников

Мобильные мошенники, кем бы они не представлялись, ловко применяют психологические приемы и притягивают свою потенциальную жертву к разговору, считают в полиции.       

Мошенники очень убедительны, и как правило с хорошей дикцией, поставленной речью, однако во время разговора мошенники часто выдают себя характерными фразами и выражениями, которыми они часто оперируют, например:

«сканирование личного кабинета»; 

«заявка на кредит с другого финансового региона»;

«режим кулинг(заморозки);

«страховая ячейка»;

«безопасный счет»

«роботизированный голосовой помощник»

«услуга повторной связи» …

Хоть голос и манера говорения злоумышленников схожи с голосами действительных банковских работников, важную роль здесь играет их речевое поведение, в котором проявляется языковая личность, принадлежащая определенному возрасту, стране, социальной и профессиональной группе. Помимо ошибочных сочетаний терминов телефонных мошенников, им свойственно употребление следующих выражений: 

— Сторонние третьи лица завладели вашими данными…

— Поступила заявка на оформление кредита на ваше имя из города…

— Вы совершали данную операцию?..

— Я вам задам несколько вопросов, чтобы идентифицировать вас, как клиента нашего банка…

— Никаких официальных данных я запрашивать у вас не буду, их запрашивают только мошенники…

— Если мы не отменим транзакцию в течение … минут, с вашей карты будут списаны … тысяч рублей…

— Фиксирую данную информацию…

— Фиксирую факт мошенничества…

— Вынужден сообщить о компрометации ваших персональных данных…

— Третьи лица завладели доступом к вашей карте…

Уважаемые жители и гости республики, умейте распознавать мобильных мошенников и будьте всегда начеку. Поделитесь с нами вашими историями. Наша почта: mvdsakha@yandex.ru

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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