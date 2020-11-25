Фейковые фразы мошенников
Мобильные мошенники, кем бы они не представлялись, ловко применяют психологические приемы и притягивают свою потенциальную жертву к разговору, считают в полиции.
Мошенники очень убедительны, и как правило с хорошей дикцией, поставленной речью, однако во время разговора мошенники часто выдают себя характерными фразами и выражениями, которыми они часто оперируют, например:
«сканирование личного кабинета»;
«заявка на кредит с другого финансового региона»;
«режим кулинг(заморозки);
«страховая ячейка»;
«безопасный счет»
«роботизированный голосовой помощник»
«услуга повторной связи» …
Хоть голос и манера говорения злоумышленников схожи с голосами действительных банковских работников, важную роль здесь играет их речевое поведение, в котором проявляется языковая личность, принадлежащая определенному возрасту, стране, социальной и профессиональной группе. Помимо ошибочных сочетаний терминов телефонных мошенников, им свойственно употребление следующих выражений:
— Сторонние третьи лица завладели вашими данными…
— Поступила заявка на оформление кредита на ваше имя из города…
— Вы совершали данную операцию?..
— Я вам задам несколько вопросов, чтобы идентифицировать вас, как клиента нашего банка…
— Никаких официальных данных я запрашивать у вас не буду, их запрашивают только мошенники…
— Если мы не отменим транзакцию в течение … минут, с вашей карты будут списаны … тысяч рублей…
— Фиксирую данную информацию…
— Фиксирую факт мошенничества…
— Вынужден сообщить о компрометации ваших персональных данных…
— Третьи лица завладели доступом к вашей карте…
Уважаемые жители и гости республики, умейте распознавать мобильных мошенников и будьте всегда начеку. Поделитесь с нами вашими историями. Наша почта: mvdsakha@yandex.ru
+7 (999) 174-67-82