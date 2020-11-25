Фейковые фразы мошенников

Мобильные мошенники, кем бы они не представлялись, ловко применяют психологические приемы и притягивают свою потенциальную жертву к разговору, считают в полиции.

Мошенники очень убедительны, и как правило с хорошей дикцией, поставленной речью, однако во время разговора мошенники часто выдают себя характерными фразами и выражениями, которыми они часто оперируют, например:

«сканирование личного кабинета»; «заявка на кредит с другого финансового региона»; «режим кулинг(заморозки); «страховая ячейка»; «безопасный счет» «роботизированный голосовой помощник» «услуга повторной связи» …

Хоть голос и манера говорения злоумышленников схожи с голосами действительных банковских работников, важную роль здесь играет их речевое поведение, в котором проявляется языковая личность, принадлежащая определенному возрасту, стране, социальной и профессиональной группе. Помимо ошибочных сочетаний терминов телефонных мошенников, им свойственно употребление следующих выражений:

— Сторонние третьи лица завладели вашими данными… — Поступила заявка на оформление кредита на ваше имя из города… — Вы совершали данную операцию?.. — Я вам задам несколько вопросов, чтобы идентифицировать вас, как клиента нашего банка… — Никаких официальных данных я запрашивать у вас не буду, их запрашивают только мошенники… — Если мы не отменим транзакцию в течение … минут, с вашей карты будут списаны … тысяч рублей… — Фиксирую данную информацию… — Фиксирую факт мошенничества… — Вынужден сообщить о компрометации ваших персональных данных… — Третьи лица завладели доступом к вашей карте…

Уважаемые жители и гости республики, умейте распознавать мобильных мошенников и будьте всегда начеку. Поделитесь с нами вашими историями. Наша почта: mvdsakha@yandex.ru