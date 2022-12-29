Фейк! Посылки для студентов не изымались, только ископаемые останки — МВД

Официальная информация По факту распространения в сети Интернет недостоверной информации об изъятии сотрудниками полиции продуктовых посылок, предназначенных для студентов, сообщаем, что 27 декабря т.г. в ходе оперативно-профилактических мероприятий на 27 км ФАД «Колыма» сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району была остановлена грузовая а/м Камаз под управлением 50-летнего жителя Якутска, в ходе досмотра которой были обнаружены и изъяты предполагаемые палеонтологические останки ископаемых животных без каких-либо сопроводительных документов. Кроме того, в кузове было обнаружено и изъято охотничье ружье без документов.

Водитель пояснил, что занимается предпринимательской деятельностью в сфере грузоперевозок, везет продукты питания в г.Якутск из Верхоянского района, костные останки и ружье его попросили взять попутно жители района. Изъятое направлено на палеонтологическое исследование. В отношении владельца огнестрельного оружия проводится проверка на предмет административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами».

Весь остальной груз (посылки с продуктами питания) — не изымался. Полиция призывает граждан проявлять сознательность, скептически относиться к непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники информации.