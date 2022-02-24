Фейк опровергнут! В Якутии нет ограничений на снятие наличных



ЦУР Якутии в соцсетях и мессенджерах зафиксировал сообщения, имеющие признаки «вброса» о том, что банки ограничили выдачу наличных средств, в банкоматах заканчиваются наличные деньги. Мы обратились к основным кредитным организациям, работающим на территории Якутии: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, АЭБ. Участники рынка заявили, что ажиатожного спроса на снятие наличных денег не наблюдается. Заполненность банкоматов на достаточном уровне.

В банках организован постоянный мониторинг банкоматов и своевременное их пополнение. Действуют стандартные условия на снятие наличных денежных средств. Ограничений нет.

Просим якутян обращаться за информацией только к официальным источникам. —

Позже появилось заявление на официальном сайте Сбербанка:

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях.