Фейк! Опровергается ложная информация об изменениях в Конституционный закон РС(Я)

Официальный телеграмм-канал «Якутия. Оперштаб» опубликовал опровержение распространяемой в Якутии в мессенджерах информации об утверждении главой республики изменений в Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)», которые якобы отменяют требование к кандидатам на пост главы Якутии постоянного проживания в РФ.

«Информация не соответствует действительности. Требование к кандидатам на пост главы Якутии о постоянном проживании в РФ не отменено. 21 октября 2021 года на тридцатом (очередном) пленарном заседании Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят Конституционный закон Республики Саха (Якутия) 2397-З № 705-VI «О внесении изменений в отдельные конституционные законы Республики Саха (Якутия)». Конституционный закон направлен на приведение Конституционных законов Республики Саха (Якутия): «О Правительстве Республики Саха (Якутия)», «О Главе Республики Саха (Якутия)», «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», в соответствие с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия).

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет. Соответственно, *были уточнены положения абзаца второго части* *1 статьи 2*, *пункта 8 части 1 статьи 14 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Главе Республики Саха (Якутия)»: требования к лицу, избираемому на должность Главы Республики Саха (Якутия), дополнены требованием постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствием вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства*.

Ранее действующая редакция

Главой Республики Саха (Якутия) может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.

Новая редакция

Главой Республики Саха (Якутия) может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.