Фейк о резком подорожании цен на продукты — Госкомцен Якутии

Якобы информация Госкомцен Якутии о резком подорожании цен на продукты питания с 1 декабря 2022 года — является недостоверной.

Сегодня, 15 ноября, по социальным сетям была распространена информация о якобы предупреждении Государственным комитетом по ценовой политике республики о резком подорожании цен с 1 декабря на все, в том числе на продукты питания с рекомендацией закупить продукты заранее. В связи с этим, Госкомцен республики официально сообщает о том, что такая информация недостоверна.

Цены на продукты питания меняются под воздействием рыночных механизмов, в том числе сезонности, изменения спроса и предложения, затрат производителей на производство продовольствия. Изменение цен происходит с учетом данных факторов, а не с 1 числа месяца какого-либо месяца, сообщает тгк ГОСКОМЦЕН РС(Я)