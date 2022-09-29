29.09.2022
19:22
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Якутия

Фейк, что мобилизованные якутяне участвуют в спецоперации — они на территории РФ

Все, кто призван по частичной мобилизации находятся на территории России, сообщил военком Якутии Александр Авдонин, передает тгк @YakutiaOpershtab.
Призванные по частичной мобилизации якутяне находятся в Восточном военном округе. Только после обучения их будут переводить ближе в границе с Украиной, а многие части останутся нести службу в Восточном военном округе.

Информация о том, что якутяне, призванные по частичной мобилизации, уже принимают участие в боевых действиях — это фейк! Такое заявление сегодня на брифинге сделал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Фото: тгк @YakutiaOpershtab.
Источник: тгк @YakutiaOpershtab.

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