Федот Тумусов о политической системе

Отставка медведевского правительства, по мнению «Справедливой России», дала стране шанс. Шанс на то, что государство наконец-то развернется лицом к людям и перестанет относиться к ним как к «новой нефти». Начнет не только забирать, изымать, отжимать и выжимать, но и вспомнит о том, что в Конституции государство названо «социальным».

Социальным – то есть справедливым.

Поэтому, объясняют справедливоросы, они сейчас, при открывшемся окне возможностей, вносят в Конституцию ряд ключевых, на их взгляд, поправок.

Эти тезисы депутат Госдумы от CH Федот ТУМУСОВ сформулировал еще в начале февраля и повторил на пресс-конференции, прошедшей 25 февраля 2020 г.:

— Первое и ключевое, на чем справедливоросы делают особенный акцент: закрепление в Основном законе прежнего возраста выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. А в районах Крайнего Севера – на 5 лет меньше (50 для женщин и 55 для мужчин).

— Второй пункт вытекает из первого: ежегодная индексация пенсий и всех соцпособий на уровень инфляции.

Тут, впрочем, политики оговариваются, что важно не только индексировать на уровень инфляции, но и верно считать этот уровень, чтобы не погружать людей в нищету путем махинаций с данными Росстата. Тумусов не раз писал о том, что реальная инфляция в России куда выше, чем об этом говорит официальная статистика.

— Третий пункт сформулирован наиболее общо: это запрет на принятие законов, ухудшающих социальное положение россиян.

Очевидно, что сюда входит и дальнейший запрет на повышение пенсионного возраста: напомним, ранее парламентское большинство «Единой России» в Госдуме отказалось принять мораторий на подобные действия, что вызвало подозрения в намерении и дальше задирать планку выхода на пенсию. Естественно, говорят политики, что под их третью поправку подходит и запрет на ухудшение лекарственного обеспечения, и повышение налогов, и прочие меры, которыми прежнее правительство пыталось наполнять бюджет, забывая, что государство существует не для абстрактных цифр в ведомости, а для конкретных людей.

Тумусов напомнил, что все предлагаемые поправки будут внесены ко второму чтению, которое при рассмотрении любого законопроекта является основным. Именно их одобрение Госдумой и будет ключевым условием для поддержки изменений в Конституцию со стороны «Справедливой России».

Политик добавил, что работает не только с поправками от СР: так, он выступает резко против поправки, которой предлагается прописать в Конституции особую роль русского народа в ущерб нынешней формулировке о многонациональности.

По мнению депутата, конечная цель поправок, в том числе в их политической части, направлена на сохранение стабильности государства, поэтому к ним нужно подходить аккуратно и с учётом исторической перспективы. «Владимир Владимирович Путин думает не только о сегодняшнем дне, но и о том, что будет после президентского срока, и он хочет оставить устойчивую политическую систему» — заключил Тумусов.