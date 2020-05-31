Федот Тумусов учредил конкурс к 75-летию Победы

Конкурс на лучший видеоролик по мотивам песни

народной артистки Республики Саха (Якутия) Анастасии Варламовой

«Сэрии тулаайаҕа» («Сироты войны»).

Конкурс посвящается 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Сила духа, взаимопомощь, любовь к жизни помогли выжить детям-сиротам войны, несмотря на все невзгоды и лишения.



Учредитель конкурса: Депутат Государственной Думы РФ Тумусов Федот Семенович

Требования:

Содержание видеоролика должно соответствовать словам, музыке песни Анастасии Варламовой «Сэрии тулаайаҕа»

Формат видеоролика свободный

Допускается соответствие в одном ролике или только слов песни , или только мелодии (возможно аранжировка).

Работы принимаются с 1 июня по 22 июня 2020 года до 18:00 часов.

Для участия достаточно отправить видеоролик на электронную почту fedot@tumusov.com. В письме укажите фамилию, имя, контактный телефон, ссылку на социальные сети участника.

Конкурс пройдет в 2 этапа:

1 этап — определение 10 лучших видеороликов для допуска в Telegram-голосование координационным советом (председатель — народный артист РС(Я) Заболоцкий В.И.). По итогам 10 лучших видеороликов будет размещено в социальных сетях депутата и в Telegram-канале ТУМУСОВ.РФ, где пройдет голосование

2 этап — голосование в Telegram-канале ТУМУСОВ.РФ. Telegram — голосование начнётся в 00:00 часов 23 июня 2020 года, завершится в 12:00 часов 24 июня 2020 года в день Парада Победы на Красной площади.

Итоги конкурса будут объявлены 24 июня 2020 года.

Призы:

1 место — 50 000 рублей

2 место — 15 000 рублей

3 место — 10 000 рублей

Общий призовой фонд — 75 тысяч рублей.

Также будут установлены призы по разным номинациям.

Всем участникам конкурса будут вручены Благодарственные Письма Депутата Государственной Думы Российской Федерации с памятной медалью.