Федот Тумусов прошел в Госдуму

Такое решение приняла партия «Справедливая России — За правду» . После выборов выразил благодарность всем, кто поддержал и сообщил :

«Усиленная партийная фракция, третья по количеству мандатов, приступает к работе. Ее значительную часть составят проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие депутаты, которые работали в Госдуме VII созыва: Елена Драпеко, Галина Хованская, Валерий Гартунг, Анатолий Аксаков, Олег Нилов, Алексей Чепа, Анатолий Грешневиков, Игорь Ананских, Федот Тумусов, Вадим Белоусов, Александр Ремезков, Александр Терентьев.

Наша фракция значительно приросла и свежими силами. Это Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Александр Бабаков, Дмитрий Гусев, Николай Бурляев, Андрей Кузнецов, Яна Лантратова, Михаил Делягин, Анатолий Лисицын, Сергей Кабышев, Тимур Каноков, Николай Новичков, Александр Аксененко, Юрий Григорьев.

Это надежные, состоявшиеся в жизни люди, авторы важных культурно и социально значимых проектов, высококвалифицированные эксперты, опытные управленцы. Им есть, что привнести в законодательную работу фракции и Государственной Думы».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе отметил:

«Выбор граждан бескомпромиссно подтвердил – левая повестка стала мейнстримом! Разворот государства лицом к человеку, обозначенный Президентом в послании Федеральному Собранию в 2020 году, – это единственный верный путь для России.

Наши программные требования по борьбе с бедностью и глубочайшим социальным неравенством, по введению Справедливого базового дохода и отмене пенсионной реформы, в сферах здравоохранения и образования нашли искреннюю поддержку у избирателей, потому что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – единственная сила на политическом поле, которая сумела доказать: у государства на это есть деньги, а у партии есть политическая воля это реализовать!».