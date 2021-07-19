Федот Тумусов призвал земляков

На выходных известный политик Федот Тумусов написал в соцсетях:

Источник @fedot_tumusov Моя родная Якутия практически уже месяц задыхается от дыма. Горят леса, поля.

Сегодня утром просыпаемся — на улице густой дым, даже за озером домов не видно. Плотно закрыли окна, чтоб дым не поступал в дом. Супруга начала подкашливать, дети ноют. На улице очень тяжело дышать, глаза режет.

А каково тем кто » вырвался с того света», победив коварную болезнь — ковид. Вот мой друг прислал фото, где он дышит с «подушки».

В эти дни всем нам особенно тяжело.

Я со своей стороны, как депутат, тоже стараюсь что- то сделать, чтобы исправить ситуацию.

Выступал с трибуны Госдумы, где указал на причины пожаров в Якутии и о мерах , которые надо принять федеральным властям. Особое внимание обратил на изменение законодательства, на финансирование лесного хозяйства. Направил несколько депутатских запросов в адрес федеральных властей. В том числе министру обороны С.К.Шойгу о дополнительном выделении техники, самолетов для тушения пожаров в Якутии.

Мои сторонники, активисты партии активно участвуют в добровольческом движении. Так наш Айыл Дьулурҕа лично возглавляет одно из таких добровольческих движений.

Поднимаем на федеральном уровне вопросы, чтобы оказали посильную помощь добровольцам, участвующим в тушении пожаров. Координирует все эти действия наш Александр Жураковский.

Дорогие друзья, земляки, давайте все вместе, в эти сложные для всех нас время, направим все свои действия на улучшение ситуации с пожарами, с дымом. А я продолжу свои настойчивые требования на федеральном уровне.

Ваш Федот Тумусов