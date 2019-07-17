Федот Тумусов: Готовятся провокации и псевдокомпроматы

Сегодня депутат Госудасртвенной Думы Федот Тумусов написал в социальных сетях призыв к якутянам:
«Күндү сахам дьоно! Дорогие друзья!
Знаю, вы внимательно следите за моей депутатской деятельностью. Единственная моя цель — достойно представлять здесь, в высшем законодательном органе страны, всех якутян, республику. Добиваться справедливости в принимаемых законах, решениях. Чтобы не подвести своих избирателей, вас якутян, я довольно активно занимаюсь парламентской деятельностью.
Но это нравится не всем. Как говорили раньше «враг не дремлет». И я, как человек опытный, знаю, что готовятся разного рода провокационные статьи, информационные сливы, псевдо-компроматы. Будут и обычные, старые, заезженные «тонны золота САПИ, шаманизм и прочая белиберда».
Пришла информация, что наняты талантливые журналисты и прочие провокаторы. Ничего нового.
Призываю вас, дорогие якутяне, не верить очередным инсинуациям разного рода дельцов. Будьте объективными и не поддавайтесь ложным сведениям, а иногда и откровенной лжи».