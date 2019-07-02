Федот Тумусов присутствовал на открытии Отделения традиционной медицины

Сегодня в столице республики произошло знаковое для всей российской медицины событие: на базе отделения восстановительного лечения Медицинского центра Якутска было открыто Отделение традиционной и комплементарной медицины по адресу: 202 мкр, корпус 2, 4-й этаж.

Теперь народная медицина народа саха будет не только сохраняться в живой традиции, но и применяться, исследоваться на государственном уровне, обогащая своими лучшими практиками прочие методики лечения.

В Отделении будут вести прием врачи мануальной терапии, остеопаты взрослые, детские, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт, биорезонансный терапевт, фитотерапевты.

Многовековые традиции нашей народной медицины не уступают наиболее известным аналогам, например, тибетским практикам, однако не далеко не так известны на международном уровне. Сегодняшнее открытие Отделения традиционной медицины должно изменить сложившуюся ситуацию.

Как отметил присутствовавший на торжественной церемонии депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, сейчас перед государством стоит задача увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет, и для достижения этой цели необходимо использовать все доступные и эффективные методы оздоровления и продления жизни.

Политик выразил уверенность в том, что традиционная якутская медицина может стать одним из таких методов, помогающих добиваться поставленной цели и в целом щадяще относящихся к здоровью пациентов.

Кроме того, добавил Тумусов, не нужно забывать, что народная медицина является основой всех современных практик, а значит, ее изучение и применение может обогатить и дополнить их за счет многовекового опыта.

Как отметили другие гости участники церемонии, в частности представители Министерства здравоохранения республики и главный врач Медцентра Алексей Яковлев, открытие Отделения стало возможным благодаря интересу, проявленному к народной медицине на государственном уровне и формированию для нее законодательной базы, над которой в том числе работает Тумусов в думском Комитете по охране здоровья.