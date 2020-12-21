Федот Тумусов: 31 декабря — «выходной день» от коронавируса

Утро каждого якутянина начинается со сводки новостей о коронавирусной инфекции. Вольно-невольно под обилием потока информации каждый в курсе последних событий. В последний день 2020 года депутат Госдумы Федот Тумусов предложил объявить выходным днем от коронавируса.

Справедливоросс выступил с предложением 31 декабря прекратить писать новости о коронавирусной инфекции и сделать выходным днём от COVID-19. Своё обращение он опубликовал в личной странице в FB.

«Подходит к концу 2020 год, совсем скоро мы встретим новый, 2021-й. Уходящий год был очень сложным — как для страны в целом, так и для каждого из нас. Все мы устали от новых вызовов, обрушившихся на нас, устали от неопределенности, от проблем, которые принёс нам 2020 год. Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус», — написал депутат.

Отметим, что в этом праздничный день главные телевизионные каналы отказываются от рекламы и предлагают к просмотру старые добрые советские фильмы.

Многие жители республики стали отписываться от новостных каналов, чтобы меньше получать информации о растущих цифрах, заболевших COVID-19. В свою очередь Федот Тумусов назвал работников здравоохранения, которые ежедневно работают с коронавирусной инфекцией, больше всех уставшими от данной темы.