Федот Тумусов предложил отказаться от ЕГЭ

и перейти на традиционную форму аттестации.



Если у тебя знания на среднем уровне, то к девятому классу учителя начинают просить перейти в другую школу, а еще лучше — поступить в средне-специальные образовательные учреждения. Все это происходит не потому, что учителя плохие, дети глупые, нет, причина — в законах.





Сегодня образование представляет собой какую-то ярмарку тщеславия. Для учителей в приоритете дети с вероятным высоким рейтингом сдачи госэкзаменов. А оставшиеся в большинстве, с низким показателем, вынуждены поступать в средние образовательные учреждения. Все равно в итоге учитель проведет профилактическую беседу о пользе средней специальности. Причина понятна. Если ты не проводишь ребёнка, то тебя самого попросят уйти. Школа не должна «потерять лицо» по рейтингу оценок.



