Федот Тумусов предложил отказаться от ЕГЭ
и перейти на традиционную форму аттестации.
Если у тебя знания на среднем уровне, то к девятому классу учителя начинают просить перейти в другую школу, а еще лучше — поступить в средне-специальные образовательные учреждения. Все это происходит не потому, что учителя плохие, дети глупые, нет, причина — в законах.
Сегодня образование представляет собой какую-то ярмарку тщеславия. Для учителей в приоритете дети с вероятным высоким рейтингом сдачи госэкзаменов. А оставшиеся в большинстве, с низким показателем, вынуждены поступать в средние образовательные учреждения. Все равно в итоге учитель проведет профилактическую беседу о пользе средней специальности. Причина понятна. Если ты не проводишь ребёнка, то тебя самого попросят уйти. Школа не должна «потерять лицо» по рейтингу оценок.
«Какой-то замкнутый круг в образовании, — делится депутат от «Справедливой России — За правду» Федот Тумусов. — Мы забываем про доступность и повышение качества образования. Наша партия в своей программе выдвигает отмену ЕГЭ и предлагает переход к традиционной форме аттестации. Так ребёнок сможет всесторонне показать свои знания и таланты».
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