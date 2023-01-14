Федот Тумусов предложил «дальневосточную амнистию» для уехавших от мобилизации

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил освобождать от призыва уехавших из страны после объявления мобилизации мужчин, если они какое-то время отработают в Дальневосточном федеральном округе. «Огромная масса наших соотечественников сможет быть полезной своей стране, а не рассеется по миру, как это уже было в истории России и принесло ей безусловный и колоссальный вред, сообщает тгк @kommersant.

Сам парламентарий объяснил в своем тгк t.me/fedot_tumusov

Относительно участи наших сограждан, уехавших за границу после объявления частичной мобилизации, в российском обществе возникла острая дискуссия. Что с ними делать? Разрешить вернуться? Наказать? И если наказывать, то как? На мой взгляд, при решении этих вопросов необходимо исходить не из стремления покарать беглецов, а из соображений пользы для страны и народа. Да, фактически они уклонились от исполнения воинского долга, какой бы ни была причина (убеждения, страх и т.д.). Но нам в сложившихся исключительных исторических обстоятельствах нужен гибкий подход. Уехало очень много людей самого продуктивного возраста. Счет идет на десятки или даже сотни тысяч. Это серьезный удар по экономике и демографии страны, по уровню компетенции трудоспособного населения. Многие из уехавших имеют очень востребованные для современной экономики профессии, столь нужные нам сейчас для создания технологического суверенитета (программисты и другие IT-специалисты, инженеры и т.д.). Среди покинувших Россию много креативных людей. Да и просто нашей стране и экономике нужны люди, рабочие руки, тем более если это молодые мужчины-соотечественники, какой бы профессии они ни были. Что делать? Я предлагаю объявить для уклонистов амнистию при условии, если они проработают определенное время (скажем, 3 года) в Дальневосточном федеральном округе. «Дальневосточная амнистия» решит сразу несколько проблем. Даст возможность вернуться на родину нашим согражданам и избежать жизни на чужбине с неминуемым ущербом их социальному статусу, профессиональному росту, семейной жизни. Масса наших соотечественников сможет быть полезной своей стране, а не рассеется по миру, как это уже было в истории России и принесло ей безусловный и колоссальный вред. Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития «на Восток». Пусть вернувшиеся на родину внесут свой вклад в развитие региона. Логичной в случае такой амнистии будет отмена на территории ДФО частичной мобилизации. Это уравняет положение коренных дальневосточников-резервистов и приезжих амнистированных, будет способствовать сохранению демографического и кадрового потенциала крупнейшего и наименее населенного региона страны. Речь не идет о тех, кто ведет антироссийскую деятельность или пропаганду, и, конечно, все это надо делать на основании закона, который надо еще разработать. Раз частичная мобилизация, она и территориально должна быть «частичной», и с максимальной экономической пользой для страны. А каково ваше мнение?