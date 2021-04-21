Федот Тумусов поможет студентам пройти производственную практику

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий студентам проходить производственную практику не только в государственных организациях, но и у индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

На сегодня выбор места прохождения практики у студентов ограничен. В действующем законопроекте присутствует обязательная графа — наличие у организации юридического лица. Тем самым, студент в силу закона не может проходить стажировку у индивидуальных предпринимателей.

«Дело в том, что существует широкий спектр специальностей (и особенно – рабочих), где в большинстве своем работают индивидуальные предприниматели (ИП), а то и вовсе самозанятые, — делится инициатор нового законопроекта Федот Тумусов. — Это парикмахеры, повара, авторемонтники и т.д. Найти в этой сфере ООО, особенно в регионах, особенно готовое брать на практику, бывает очень трудно. При этом все прекрасно понимают, что студенту важно получить навык, который никак не зависит от формы собственности».

Всё гениальное просто. Справедливоросс предложил убрать в законе слово «организация» и заменить его на «хозяйствующего субъекта», тем самым кардинально решив вопрос со прохождением практик будущих специалистов.