Федот Тумусов поддержал решение целителей создать региональный филиал Российской Ассоциации 

28 февраля депутат Госдумы ФС РФ от Якутии Федот Тумусов встретился с делегацией, состоящей из 13 народных целителей республики.

В ходе встречи были обсуждены три вопроса, касающиеся их деятельности: организационный, юридический и экономический. После обсуждения вопросов и обмена мнениями, собравшиеся приняли единогласное решение и проголосовали за создание реоионального филиала Российской Ассоциации народных целителей.

Для решения оргвопросов была создана комиссия из пяти человек, куда вошли мануальный терапевт, рефлексотерапевт Петр Кривошапкин (ИФКиС СВФУ), рефлексотерапевт Мария Антонова (РБ-3), член комиссии Минздрава РС(Я) Наталья Грязнухина, директор ООО “Канти” Мария Прокопьева и рефлексотерапевт Татьяна Софронова (ЯБМК). До 1 апреля комиссия подготовит необходимую документацию для регистрации юридического лица.

Со своей стороны, Федот Тумусов обещал поддержать начинание целителей Якутии и подчеркнул, что настал благоприятный период для развития традиционной медицины в связи с тем, что перед государством стоит задача увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет. Он убежден в том, что для достижения этой благородной цели, все разрешенные законом и эффективные методы оздоровления и продления жизни людей, хороши и должны быть востребованы.