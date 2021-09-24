Тумусов объяснил, как он получил мандат Госдумы, несмотря на проигрыш

Лидер якутских справороссов объяснил расклад в соцсети.

— Меня поздравляют с получением мандата депутата Госдумы: несмотря на то, что я проиграл выборы в одномандатном округе, я получаю его как лидер регионального списка.

Сначала объясню, как устроена эта система.

Всего на выборах «Справедливая Россия – За правду» получила 27 мест. 8 «личных» побед в одномандатных округах + 19 мандатов по партийному списку. 4 из него вычитаем: это федеральная четверка (Миронов, Прилепин, Семигин, Бабаков). Остаётся 15. Их распределяли по 36 региональным группам. Те группы (иногда в них входит 1 регион, а иногда несколько), где больше всего человек проголосовало за партию, и получили мандаты. Наша группа – это Якутия, Приморье, Хабаровский край, Магадан, Сахалин, Амурская область и ЕАО. Суммарно за партию проголосовали 127 тысяч человек. 14-е место из 15 проходных.

Это – анализ в цифрах. А теперь – о причинах поражения в одномандатном округе.

Базовый «недостаток» Тумусова как кандидата, – конечно, усталость (идет на четвертый срок) и претензии к возрасту.

Следующая причина – война всех против Тумусова. Фактически кампании других партий были выстроены не как самостоятельные, за что-то, а отталкивались от моей: против конкретного кандидата. В итоге бенефициаром стал кандидат от КПРФ, которого упустила из внимания ЕР (хотя разрыв все равно менее 7 тысяч голосов).

Третья причина: ситуация со вторым номером в региональной группе, Мариной Ким, которая шла также в губернаторы Хабаровского края против ставленника власти Дегтярева. Звучали аргументы: не голосуйте за Тумусова, а то, если он выиграет по округу, по списку пройдет Ким, а к Якутии она отношения не имеет. Ну, а Тумусов все равно, мол, пройдет по списку.

К сожалению, Юрий Григорьев, мой друг и товарищ, оказался в регсписке только на третьем месте: и хорошо, что (практически чудом) нам удалось добиться его выдвижения как одномандатника по Забайкалью. Мандат там он выиграл.

Таким образом, в случае с Мариной Ким сыграл свою роль местный фактор. Вот цифры:

Якутия – 8.19%,

Приморье – 6,2%,

Хабаровск – 6,11%.

В остальных регионах проценты меньше, а в среднем по России у партии – 7,46%.

Думаю, показатели говорят сами за себя.

Был и третий фактор: мы хотели запускать в Якутии спецпроекты, разрушая миф о «договорняке» с ЕР. Но из федерального центра началось давление – и в итоге проект полноценно запустить нам не дали.

Что дальше: сейчас будет оформляться облик новой Думы. Мандатов у нашей партии стало больше. Я, как депутат избранный по федеральному избирательному округу, буду работать на благо всего Дальнего Востока и, конечно, республики. И добиваться результатов.