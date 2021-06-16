Федот Тумусов: Нашим лесам нужен лесник

В этом году ситуация с пожарами особенно актуальна. Леса начали гореть, когда лето еще не наступило. Огонь как никогда близко подступал к населенным пунктам. А впереди у якутян лето — жаркое время года. И по прогнозам синоптиков, будут установлены температурные рекорды во многих районах республики.

«Почему это происходит, ведь пожары весной были всегда, в том числе в советское время, но не в таких масштабах? — делится депутат «Справедливой России» Федот Тумусов. — На мой взгляд, здесь две проблемы. Первая – сверхцентрализация ресурсов. Раньше, во времена СССР, в каждой деревне был лесхоз. В его штате работал лесник, и он был фигурой, с которой необходимо было считаться. В районах была Лесавиаохрана: по 15-20 парашютистов, которые могли оперативно тушить пожары – их не нужно было звать из центра. Зимой они готовились к пожароопасному сезону, а весной и летом боролись с огнем. И даже в тех условиях ресурсов не хватало и требовалась мобилизация: помню по себе, так как работал руководителем сельской строительной организации и выделял технику. Вторая проблема: запрет сельскохозяйственных палов травы. В итоге сухая трава остаётся на полях и вспыхивает как спичка. Конечно, неконтролируемые палы опасны, но проведенные под контролем, грамотно, они полезны и необходимы».

Среди основных пунктов в экологическом проекте в предвыборной программе партии «Справедливая Россия — За правду» стоит возвращение хозяина леса — лесника. Также обозначены другие немаловажные проблемы, требующие решений. Начиная с восстановления сгоревших и уничтоженных лесов, максимальной очистки стоков в реках и озерах, создание эффективной системы мониторинга и предотвращения загрязнений и заканчивая поддержкой предприятий, использующих зеленую технологию.

«В том числе мы хотим, чтобы главы регионов были лишены возможности самостоятельного определения зон контроля, эту обязанность нужно возложить на органы исполнительной власти РФ, а доля зон контроля в лесном фонде должна быть сокращена с 50% до 6%», — считает справедливоросс Федот Тумусов.