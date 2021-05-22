Федот Тумусов: Нападения на врачей не должны оставаться безнаказанными

Работа врачей – одна из самых важных, но при этом и одна из самых рискованных. Медики, как работающие на «скорой», так и ведущие прием в поликлиниках и больницах, постоянно подвергаются опасности, которая, как ни странно, исходит от самих пациентов. Что-то не понравилось, плохой день – и вот на врача уже срываются, кричат, и хорошо, если не пускают в ход кулаки. А он все равно должен лечить и спасать.



Весной во время традиционной встречи медиков с депутатом Федотом Тумусовым ее участники обратились с просьбой о защите от такой агрессии. «Нападения на врачей происходят регулярно, – рассказывала главврач станции скорой помощи Татьяна Андросова. – Обращаемся в полицию, когда дело доходит уже до травм. А вот угрозы, мелкое хулиганство остаются без внимания».

В связи с этим на днях депутат Федот Тумусов внес в Госдуму два законопроекта, распространяющих особый порядок защиты прав, свобод, здоровья и жизни, который сейчас применяется к силовикам, на врачей в государственных учреждениях здравоохранения. По его мнению, только закон сможет защитить медиков от нападения.



В законопроектах идет речь не только о распространении на врачей статьи 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти». Новый статус подразумевает и расширенную юридическую защиту медиков.



«Врач, ведущий прием, выезжающий на вызов, сейчас практически не защищен, он действует на свой страх и риск, не зная, не ударит ли его входящий в кабинет пациент и не подкараулят ли в квартире, куда он идет помогать людям, – пишет на своей странице Тумусов. – Нападения на врачей не должны оставаться безнаказанными. Белый халат ничуть не менее важен, чем звезды на погонах».