08.03.2022
21:44
47

Политика

Федот Тумусов надеется, что TikTok откроют…

Предположительно, соцсеть будет доступна гражданам нашей страны после окончания спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, активный пользователь TikTok Федот Тумусов. «Конечно, то, что в TikTok нельзя размещать никакие вещи и прямой эфир вести — это печально, но, насколько я понял, TikTok испугался этого закона «о фейках», они так и заявили. И до конца активных боевых действий они приостанавливают размещение новых материалов, но, я думаю, что в скором времени активная фаза специальной операции закончится, и тогда, я думаю, что TikTok откроют».

Фото: TikTok
Источник: «Говорит Москва»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх