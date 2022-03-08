Федот Тумусов надеется, что TikTok откроют…

Предположительно, соцсеть будет доступна гражданам нашей страны после окончания спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, активный пользователь TikTok Федот Тумусов. «Конечно, то, что в TikTok нельзя размещать никакие вещи и прямой эфир вести — это печально, но, насколько я понял, TikTok испугался этого закона «о фейках», они так и заявили. И до конца активных боевых действий они приостанавливают размещение новых материалов, но, я думаю, что в скором времени активная фаза специальной операции закончится, и тогда, я думаю, что TikTok откроют».